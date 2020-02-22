В рамках месячника пожарной безопасности смотровые комиссии активизировали свою работу

По хорошо знакомым адресам отправились члены смотровой комиссии, которая работала на минувшей неделе в Марьиной Горке. Еще раз проверить состояние печей, электропроводки и провести разъяснительную работу с горожанами решили в рамках месячника пожарной безопасности.

Ирина Муравецкая, которая проживает по улице Фрунзе, участников рейда радушно пригласила в дом и провела в комнату, где находится печь. Именно к ее состоянию у членов смотровой комиссии было несколько замечаний во время прошлого визита. Хозяйка дома выполнила все рекомендации: трещины на печи заделаны, в доме установлены автономные пожарные извещатели. Женщина живет одна и хорошо понимает, что эти приборы могут сохранить ей жизнь.

По следующему адресу по улице Андреевская членов смотровой комиссии встречали уже не так приветливо, как в предыдущем доме. Многодетную семью смотровая комиссия держит на контроле.

— Мы в первую очередь хотим гарантировать безопасность вашим детям, — отметил заместитель начальника Пуховичского РОЧС Александр Кунец. — Это жилье хоть и съемное, но правила пожарной безопасности вы должны соблюдать.

Недавно в доме заменили проводку, немного отремонтировали печь. Женщине в очередной раз рекомендовали установить пожарные извещатели. В ходе беседы многодетная мама призналась, что иногда курит в доме. Участники рейда подчеркнули, что таким образом она подвергает опасности свою семью. Ей напомнили о пожарах, которые произошли по этой причине, и оставили наглядную тематическую продукцию.

Постоянно члены смотровой комиссии посещают еще одну семью по улице Октябрьская. Двое малышей признаны находящимися в социально опасном положении, поэтому сотрудники милиции и социально-педагогического центра часто появляются на пороге этого дома. В последнее время также зачастили по этому адресу и спасатели. Есть вопросы к состоянию трубы, которая связывает две печи. Эту проблему хозяева обещают решить, когда закончится отопительный период.

Екатерина ДОБРИЦКАЯ.