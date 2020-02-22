Остались без электричества: инспекция «Госэнергогазнадзор» проводит обследования электроустановок

С начала февраля работники Пуховичской районной инспекции «Госэнергогазнадзор» ежедневно проводят обследования электроустановок домовладений граждан. Уже обследовано 97 домовладений.

Причиной отключения квартиры в Шацке стало неудовлетворительное техническое состояние электроустановок, представляющих угрозу не только жизни хозяев квартиры, но и всех проживающих в доме.

В ходе осмотра электроустановок в доме гражданина М. в деревне Сутин выявлено неудовлетворительное состояние электропроводки. Соединение проводов выполнено холодной скруткой без применения специальных технических средств, обеспечивающих надежный контакт, что при эксплуатации электропроводки может привести к оплавлению изоляции проводов и пожару.

Необходимо следить за состоянием контактов проводов в розетках и выключателях и не перегружать электрическую сеть, подключая одновременно большое количество тройников и удлинителей. Первым признаком опасного состояния контактных соединений является запах горелой пластмассы и изменение цвета (потемнение) корпусов розеток и выключателей. Необходимо вовремя менять изношенные розетки и не допускать эксплуатацию искрящих штепсельных разъемов.

Многие жилые дома в сельской местности построены несколько десятков лет назад. Соответственно электропроводка в таких домах не рассчитана на большие нагрузки и серьезно изношена. В таких случаях рекомендуется выполнять полную замену электропроводки, с установкой новых коммутационно-защитных аппаратов. При замене внутренней

электропроводки в обязательном порядке должен быть заменен участок ввода от изоляторов на наружной стене дома до электросчетчика, чего многие не делают. Изоляция на этом участке подвергается климатическому воздействию и со временем разрушается.

Во время обследований домовладений с хозяевами проводятся беседы, им вручаются памятки по вопросам электробезопасности, при необходимости даются рекомендации по устранению выявленных нарушений в техническом состоянии электроустановок.

Руслан ГАЙДУЧЕНОК,

государственный инспектор Пуховичской районной инспекции«Госэнергогазнадзор».