Не только ямочный ремонт: забот у дорожников хватает круглый год

Водитель филиала КУП “Минскоблдорстрой” “ДРСУ-169” Виталий Чумак работает в дорожной организации шестой год.

Общая протяженность дорог, которые обслуживает Виталий Чумак, — 150 километров.

— Такой зимы, как в этом году, я не припомню, — отмечает Виталий Викторович. — Работать дорожникам в условиях, когда мало выпадает снега и редко образуется гололед, конечно, легче. Хотя работы всегда с лихвой хватает.

В дни, когда нет осадков, дорожные рабочие заняты вырубкой кустарников вдоль автодорог. С приходом весны дорожники начнут заниматься ямочным ремонтом.

Виталий Чумак всегда ответственно относится к работе, стремится, чтобы его машина была исправна и готова в любой момент выйти на линию.

Его машину можно встретить днем и ночью там, где срочно нужно обработать проезжую часть песчано-соляной смесью, чтобы водители чувствовали себя уверенно и не было аварий.

Виталий Викторович никогда не подведет, и за это его уважают в коллективе.

Анастасия ПЛЕТНЕВА