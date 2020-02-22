В Марьиной Горке отдали дань уважения защитникам Отечества

В канун Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь в Марьиной Горке прошли митинги-реквиемы «Вечная слава героям». В них приняли участие ветераны, представители общественных организаций, молодежь и школьники.

Митинги состоялись у памятника воинам, подпольщикам и партизанам в центре города, у памятника воинам-освободителям САУ-100, мемориального камня в память погибших воинов-интернационалистов, мемориала воинам-танкистам 8-го гвардейского корпуса. Цветы были возложены на могиле Героя Советского Союза Василия Токарева, могиле летчика Михаила Ермакова, памятника Любы Гайдученок, памятного знака на месте расстрела красноармейцев.

Пуховчане присоединились к республиканскому проекту «Во славу общей Победы». Он организован накануне 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Суть его в том, что из всех мест воинской славы из разных уголков нашей страны собирается земля. В канун Дня Победы капсулы со священной землей со всех мемориалов и братских могил Беларуси будут отправлены в Минск. А 9 мая их поместят в крипту Храма-памятника в честь Всех Святых в Минске. Торжественная передача капсулы с пуховичской землей состоится в конце апреля.