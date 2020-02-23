Минск вошел в топ-3 самых мужественных городов СНГ, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные портала ТурСтат.

Помимо Минска в первую десятку вошли Москва, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Челябинск, Санкт-Петербург, Казань, Уфа и Нур-Султан.

«За Москву как самый мужественный город России и СНГ отдали 14% голосов, за Екатеринбург — 11%, за Минск — 10%, за Ростов-на-Дону — 9%, за Краснодар — 8%, за Челябинск — 6%, за Санкт-Петербург — 5%, за Казань и Уфу — по 4%, за Нур-Султан — 3%», — отмечают составители списка.

Рейтинг составлен по результатам интернет-опроса более 5 тыс. посетителей портала на тему «В каком городе СНГ самые лучшие и мужественные мужчины?» (проводился во второй половине февраля).

Источник: БЕЛТА