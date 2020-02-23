Военнослужащие в/ч 89417: «Армия закалила характер»

Занятия по тактико-специальной подготовке, которые всегда проходят вне казармы, больше всего нравятся военнослужащим в/ч 89417 Александру Винницкому и Юрию Козлову. В армии молодые люди служат 9 месяцев. Александр (он, к слову, из Марьиной Горки) — разведчик-минер. Как ставить растяжки и проводить подрывные работы, молодой человек уже освоил на практике. Юрий — разведчик-гранатометчик.

— Вес гранатомета — около семи килограммов. Во время учений вместе с этим оружием ношу еще автомат. Он весит 3,5 килограмма. В армии стал заметно более выносливым, — рассказывает Юрий. — Раньше я профессионально занимался футболом. Играл в родном Могилеве за местный клуб «Днепр». Рад, что попал на службу в Силы специальных операций. Есть возможность испытать себя в разных ситуациях.

Сейчас Юрий готовится к Международным армейским играм, которые летом пройдут в Бресте. Он будет участвовать в конкурсе «Полярная звезда». Военный марш, штурм здания, переправа через воду — это лишь часть этапов, которые предстоит пройти молодому военнослужащему.

Екатерина ВЕРНИКОВСКАЯ.