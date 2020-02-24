Поздравления с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил

Уважаемые воины, ветераны войны и Вооруженных Сил, жители Пуховщины!

Примите искренние поздравления с Днем защитников Отечества — праздником всех, кто самоотверженно и мужественно защищал родную землю от захватчиков, кто в мирное время несет нелегкую и ответственную службу в Вооруженных Силах страны. В этот день мы поздравляем и тех, кто не посвятил свою жизнь ратному труду, но бережно хранит и приумножает славные традиции армейского братства.

Желаем вам, защитники Отечества, вашим семьям, родным и близким, всем жителям района крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия, мирного неба над головой.

Пуховичский районный Совет ветеранов.