Важное По поводу 

Поздравления с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил

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Уважаемые воины, ветераны войны и Вооруженных Сил, жители Пуховщины!

Примите искренние поздравления с Днем защитников Отечества — праздником всех, кто самоотверженно и мужественно защищал родную землю от захватчиков, кто в мирное время несет нелегкую и ответственную службу в Вооруженных  Силах страны. В этот день мы поздравляем и тех, кто не посвятил свою жизнь ратному труду, но бережно хранит и приумножает славные традиции армейского братства.

Желаем вам, защитники Отечества, вашим семьям, родным и близким, всем жителям района крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия, мирного неба над головой.

Пуховичский районный Совет ветеранов.

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