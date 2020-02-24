Пуховчане отпраздновали День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь

В субботу празднование Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь в Марьиной Горке началось с митинга на Аллее славы. Цветы к мемориалу возложили руководство района, представители общественных организаций, трудовых коллективов.

С наступающим праздником пуховчан поздравили председатель райисполкома Виктор Коледа и депутат Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь Олег Белоконев. Особые слова благодарности они выразили ветеранам: благодаря их подвигу мы живем сегодня под мирным небом.

Командир войсковой части 89417 Дмитрий Кучук подчеркнул, что в нынешнем году наша страна отмечает 75-летие Победы. Символично, что мероприятие проходит на Аллее славы, которая посвящена всем видам и родам войск Вооруженных Сил Советского Союза и Республики Беларусь. Ценным подарком за активное участие в деятельности по обеспечению обороноспособности Республики Беларусь и значительный личный вклад в военно-патриотическое воспитание граждан нашей страны Дмитрий Кучук наградил председателя райисполкома Виктора Коледа. За активную работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения ценным подарком от офицерского собрания бригады был награжден почетный солдат 6-й роты специального назначения полковник в отставке Геннадий Юшкевич. Грамотами были поощрены и другие военнослужащие бригады.

Продолжилось мероприятие в парке в Новой Заре. Самой зрелищной частью развлекательной программы стали показательные выступления воинов-спецназовцев и боевой эпизод.

В парке работало много развлекательных зон. Интересно было и детям, и взрослым. Выставка вооружения, обмундирования, боевой техники: можно было не только сфотографироваться рядом со всем этим, но и подержать в руках и даже представить себя на месте водителя военного автомобиля.

В парке было организовано несколько интерактивных зон. Бои подушками, перетягивание каната, тир — развлечения мог найти любой желающий. Даже быть зрителем этих праздничных забав также было интересно.

На сцене в это время продолжался праздничный концерт, недалеко работали торговые палатки. Всех желающих угощали солдатской кашей.