На семинаре обсудили работу общественных пунктов охраны правопорядка

Работу общественных пунктов охраны правопорядка (ОПОП) в ходе семинара-совещания, проходившего в Марьиной Горке, обсудили работники сельисполкомов и сотрудники правоохранительных органов.

Накануне этого мероприятия рейдовая группа, в которую вошли представители районного исполнительного комитета и районного отдела внутренних дел, провела мониторинг работы ОПОП. Все выявленные положительные стороны и недостатки были озвучены на семинаре.

Большое внимание в ходе мероприятия уделили обсуждению того, как решить возникающие проблемы. Начальник районного отдела внутренних дел Павел Кастрицкий отметил, что наш район находится в числе лидеров в области по количеству правонарушений. И от этого сомнительного лидерства нужно уходить. Один из способов — повысить качество проводимой советами ОПОП профилактической работы. Управляющий делами Свислочского сельсовета Валентина Комлик заметила, что качество профилактических бесед с определенными категориями граждан во многом зависит от полноты информации, поступающей из РОВД.

В свою очередь, заместитель председателя райисполкома Наталья Чернышева подчеркнула, что помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, входит в задачу различных служб. И положительный результат в этой работе во многом зависит от их эффективного сотрудничества. Поэтому советам ОПОП необходимо налаживать более тесное взаимодействие со всеми организациями, призванными решать проблемы людей.

Эту мысль подтвердил и прокурор Пуховичского района Виталий Голубович, принимавший участие в семинаре-совещании. Он сообщил, что работники прокуратуры района будут принимать участие в заседаниях советов ОПОП, чтобы оказать им практическую помощь.

В настоящее время в районе работают 15 общественных пунктов охраны правопорядка. В ближайшее время их число возрастет: планируется создать новые пункты в Марьиной Горке и Дричине.

Наталья ПАРХОМЧИК.