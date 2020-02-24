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На семинаре обсудили работу общественных пунктов охраны правопорядка

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Начальник Пуховичского РОВД Павел Кастрицкий, прокурор Пуховичского района Виталий Голубович, заместитель председателя Пуховичского райисполкома Наталья Чернышева.

Работу общественных пунктов охраны правопорядка (ОПОП)  в ходе семинара-совещания,  проходившего в Марьиной Горке, обсудили работники сельисполкомов и сотрудники  правоохранительных органов. 

Накануне этого мероприятия рейдовая группа, в которую вошли представители районного исполнительного комитета и районного отдела внутренних дел, провела мониторинг работы ОПОП. Все выявленные положительные стороны и недостатки  были  озвучены на семинаре.

Большое внимание в ходе мероприятия уделили обсуждению того, как решить возникающие проблемы. Начальник районного отдела внутренних дел Павел Кастрицкий отметил, что наш район  находится в числе лидеров в области по количеству правонарушений. И от этого сомнительного лидерства нужно уходить. Один из способов — повысить качество проводимой  советами ОПОП профилактической работы.  Управляющий  делами  Свислочского сельсовета Валентина Комлик заметила, что качество профилактических бесед с определенными категориями граждан  во многом зависит от полноты информации, поступающей из РОВД.

В свою очередь, заместитель председателя райисполкома Наталья Чернышева  подчеркнула, что помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации,  входит в задачу различных служб. И положительный результат в этой работе во многом зависит от их эффективного  сотрудничества. Поэтому советам ОПОП необходимо налаживать более тесное взаимодействие со всеми организациями, призванными решать проблемы людей.

Эту мысль подтвердил и прокурор Пуховичского района Виталий Голубович, принимавший участие в семинаре-совещании. Он сообщил, что работники прокуратуры района будут принимать участие в заседаниях советов  ОПОП, чтобы оказать им практическую помощь.

В настоящее время в районе работают 15 общественных пунктов охраны правопорядка. В ближайшее время их число  возрастет: планируется  создать  новые  пункты в Марьиной Горке и  Дричине.

Наталья  ПАРХОМЧИК.

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