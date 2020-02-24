У дорожников и без снега забот хватает…

Проезжая по гладкой, хорошо прогрейдированной проселочной дороге с обкошенной обочиной, мы в мыслях адресуем добрые слова людям, которые позаботились о нашей безопасности и комфортном движении. У работников филиала КУП “Минскоблдорстрой” “ДРСУ-169” забот об этом хватает всегда.

В этом году необычайно теплая зима внесла свои коррективы в работу дорожной службы. На зимний сезон по плану было заготовлено песчано-соленой смеси 5 тысяч 135 тонн, а израсходовали пока лишь 1990 тонн.

— Относительно теплая погода позволяет дорожникам заниматься ремонтным профилированием гравийных и грунтовых дорог с добавлением гравийно-песчаного материала, — рассказывает заместитель начальника по содержанию дорог филиала КУП “Минскоблдорстрой” “ДРСУ-169” Светлана Игнатова. — В декабре дороги были немного подмерзшие, и не было возможности выполнять такие работы, а в январе и феврале вполне благоприятные для этого условия. В этом году работы по ремонтному профилированию проведены на автодорогах Турин-Уголец, Пуховичи-Уголец, Крупица-Теребель.

Отсутствие снега и дожди способствуют образованию ям на дорогах. Раньше, когда зимы были морозные и снежные, ямы и выбоины образовывались не так быстро. В сухую погоду работы проводились на автодорогах Подбережье-Ананичи, Скобровка-Старый Двор, Селецк-Старинки, Волма-Кодуново, Слобода-Ситники, подъезд к агрогородку Пуховичи. Для этих целей использовалась органо-минеральная смесь. С начала года ямочный ремонт выполнен на площади 135 квадратных метров силами трех бригад под руководством мастеров Людмилы Карачек, Михаила Моцука и Евгения Андросика.

Круглый год дорожная организация следит за состоянием полосы отвода, ремонтом и планированием обочин. Недавно дорожники благоустраивали подъезд к агрогородку Пуховичи, деревне Малинники.

Зимой производилась обрезка крон деревьев на подъезде к агрогородку Пуховичи, а также вдоль автодорог Голоцк-Озеричино и Подбережье-Ананичи. Этими работами занимаются три бригады. После обрезки и высечки деревьев древесину используют для обогрева мастерских и гаражей.

Хорошая особенность этой зимы заключается в том, что нет аврального режима работы, однако дорожники готовы в любое время и в самых неблагоприятных погодных условиях выйти на свой участок.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.