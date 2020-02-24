В трудовых коллективах 

У дорожников и без снега забот хватает…

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Дорожные рабочие Александр Герасимович, Юрий Филипчик, Леонид Лавникович, Владимир Езубчик.

Проезжая по гладкой, хорошо прогрейдированной проселочной дороге с обкошенной обочиной, мы в мыслях адресуем добрые слова людям, которые позаботились о нашей безопасности и  комфортном движении. У работников филиала КУП “Минскоблдорстрой” “ДРСУ-169” забот об этом хватает всегда.

В этом году необычайно теплая зима внесла свои коррективы   в работу дорожной службы. На зимний сезон по плану было  заготовлено песчано-соленой смеси 5 тысяч 135 тонн, а израсходовали пока  лишь 1990 тонн.

— Относительно теплая погода позволяет дорожникам заниматься ремонтным профилированием гравийных и грунтовых дорог с добавлением гравийно-песчаного материала, — рассказывает заместитель начальника по содержанию дорог  филиала  КУП  “Минскоблдорстрой” “ДРСУ-169” Светлана Игнатова. —  В декабре дороги были немного подмерзшие, и не было возможности выполнять такие работы, а в январе и феврале вполне благоприятные для этого условия. В этом году работы по ремонтному профилированию проведены на автодорогах Турин-Уголец, Пуховичи-Уголец, Крупица-Теребель.

Отсутствие снега и дожди способствуют образованию ям на дорогах. Раньше,  когда зимы были морозные и снежные,  ямы и выбоины образовывались не так  быстро.  В  сухую погоду работы проводились на автодорогах Подбережье-Ананичи, Скобровка-Старый Двор, Селецк-Старинки, Волма-Кодуново, Слобода-Ситники, подъезд к агрогородку Пуховичи. Для этих целей использовалась органо-минеральная смесь.  С начала года ямочный ремонт выполнен на площади 135 квадратных метров  силами трех  бригад под руководством мастеров Людмилы Карачек, Михаила Моцука  и  Евгения Андросика.

Круглый год дорожная организация следит за состоянием полосы отвода, ремонтом и планированием обочин. Недавно дорожники благоустраивали подъезд   к  агрогородку  Пуховичи,  деревне  Малинники.

Зимой производилась обрезка крон деревьев на  подъезде к агрогородку Пуховичи, а также вдоль автодорог Голоцк-Озеричино и  Подбережье-Ананичи. Этими работами  занимаются три бригады. После обрезки и высечки деревьев древесину используют  для  обогрева мастерских и гаражей.

Хорошая особенность этой зимы заключается в том, что нет аврального режима работы, однако дорожники готовы в любое время и в самых неблагоприятных погодных условиях выйти на свой участок.

Анастасия  ПЛЕТНЕВА.

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