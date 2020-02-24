Общество 

Олег Белоконев: «Важной составляющей  депутатской  деятельности является работа в округах, взаимодействие с избирателями»

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Олег Белоконев во время посещения детского центра медицинской реабилитации “Пуховичи”.

— Избирая депутата, люди надеются, прежде всего, на то, что он будет активным в сфере законотворчества, — говорит депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Пуховичскому  избирательному округу № 65 Олег Белоконев. — Но не менее важной составляющей  депутатской  деятельности является работа в округах, взаимодействие с избирателями. Мы должны быть в курсе тех проблем, которыми живет регион, должны помогать в решении насущных задач. Для этого каждый депутат выделяет одну неделю в месяц для работы с избирателями.

В январе Олег Белоконев уже встречался с пуховчанами в Марьиной Горке, а вот февральские встречи он решил провести на выезде в Руденском и Пуховичском сельсоветах. И такую практику планирует продолжить, чтобы людям из деревень не приходилось ехать в город. Достаточно будет узнать, когда назначен прием, записаться на него, изложив суть проблемы,  чтобы депутат мог изучить вопрос и уже на приеме дать ответ или пригласить для этого компетентных людей.

На прием к депутату люди приходят как с личными, так и с остро стоящими общественными проблемами. Последних в этот раз было больше. В Руденске к Олегу Алексеевичу, например, обратились представительницы движения «Матери-328». Суть обращения  состояла в том, что матери осужденных по  статье  328 Уголовного кодекса Республики Беларусь («незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов») просят рассмотреть поправки  в Уголовный кодекс (в частности, по части 4 статьи 328). Так женщины борются за смягчение наказания для тех, у кого нашли наркотики для личного употребления. Сейчас этих граждан осуждают как распространителей. Поправки в Уголовный кодекс уже обсуждались ранее.

Важными для многих жителей деревни Затитова Слобода Пуховичского сельсовета  являются вопросы оборудования в деревне  остановочного пункта  (это будет сделано уже во 2-м квартале текущего года). Волнуют и вопросы с оплатой услуг по канализации в деревне Красный Октябрь (договоры населению коммунальники обещали предложить уже в марте), а также по ежедневной подаче горячей  воды  в  жилой  фонд  агрогородка Пуховичи и по оборудованию стоянки возле церкви.

А еще разговор многократно заходил про качество дорог.

— Нужно понимать, что депутат хоть и заряжен на то, чтобы помочь в таких вопросах, но он не волшебник, — говорит Олег Алексеевич. — К сожалению, я не могу скорректировать уже принятый бюджет, в котором ремонт каких-то дорог не предусмотрен. В районе на самом деле есть дороги, которым уже не поможет грейдирование или ямочный ремонт. Они в первую очередь и будут ремонтироваться.

Приходят  граждане и с личными вопросами.

Во второй рабочий день в нашем районе Олег Белоконев встретился с коллективом УЗ «Областной детский центр медицинской реабилитации   «Пуховичи». Медицинских работников интересовали как вопросы оплаты труда, строительства жилья для врачей и медперсонала,  так  и  вопросы  национальной  безопасности, отвечать на которые в недавнем  прошлом  начальнику  Генерального штаба Вооруженных Сил — первому заместителю министра обороны Республики Беларусь  не привыкать.

В сопровождении главного врача центра медицинской реабилитации  Алеси  Вильчковской, депутата Минского областного   Совета  депутатов  Александра Конченко, главного санитарного   врача  района  Елены   Пархимчик  Олег  Белоконев познакомился с лечебной базой  центра,  который  специализируется на  оказании  помощи  детям при кардиологических,  пульмонологических, ортопедо-травматологических заболеваниях.

Алеся Анатольевна обратила внимание на некоторые вопросы, решение которых помогло бы осуществить благую идею оказания более серьезной помощи по реабилитации детей с  ограниченными  возможностями, которых можно было бы принимать вместе с мамами.

— Два дня работы в районе прошли очень продуктивно,  —  отметил  Олег  Белоконев. —  Я  не   только  выслушал  проблемы пуховчан, но и познакомился с замечательным коллективом центра медицинской реабилитации. Хотел бы обратить внимание всех небезразличных людей на это учреждение. Я вижу, как горят глаза у медицинских работников, желающих оказать детям помощь в оздоровлении. Это важное и нужное дело.

По итогам рабочих дней после  анализа обращений часть их будет направлена для рассмотрения тем  должностным лицам, в чью  компетенцию входит решение поставленных вопросов. Хотелось бы отметить, что работа депутата строится во взаимодействии всей вертикали власти: от депутата Палаты  представителей Национального собрания до  депутатов местных Советов с их непосредственным участием.

Елена  ШАНТЫКО.

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