Ответят на ваши вопросы

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25  февраля

с 14.00 до 15.00  «прямую  телефонную  линию»  проведет  начальник отдела внутренних дел   Пуховичского   райисполкома  Павел  Викторович  КАСТРИЦКИЙ.  Тел.: 6-02-94.

 

26  февраля  

с 10.00 до 11.00   «прямую  телефонную   линию»  проведет   нотариус нотариальной конторы  Пуховичского  района   Ольга Александровна ФЕДОРОВИЧ.  Тел.: 3-65-01;

с 10.00 до 13.00   «прямую  телефонную   линию»  проведет  начальник отдела контроля индивидуальных предпринимателей  инспекции МНС Республики Беларусь по Пуховичскому району  Ольга Александровна ПАВЛЮЩИК.  Тел.: 3-48-06;

 с 14.00 до 17.00   «прямую  телефонную   линию»  проведет   заместитель   начальника  инспекции   МНС Республики   Беларусь  по  Пуховичскому   району    Ирина Алексеевна МИХЕЕВА.  Тел.:  3-55-17.

 

27  февраля 

с 11.00 до 12.00   «прямую  телефонную   линию»  проведет  начальник  отдела  экономики Пуховичского райисполкома  Елена   Валентиновна   ГРОШЕВА.  Тел.: 6-72-07.

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