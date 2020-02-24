Ответят на ваши вопросы

25 февраля

с 14.00 до 15.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник отдела внутренних дел Пуховичского райисполкома Павел Викторович КАСТРИЦКИЙ. Тел.: 6-02-94.

26 февраля

с 10.00 до 11.00 «прямую телефонную линию» проведет нотариус нотариальной конторы Пуховичского района Ольга Александровна ФЕДОРОВИЧ. Тел.: 3-65-01;

с 10.00 до 13.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник отдела контроля индивидуальных предпринимателей инспекции МНС Республики Беларусь по Пуховичскому району Ольга Александровна ПАВЛЮЩИК. Тел.: 3-48-06;

с 14.00 до 17.00 «прямую телефонную линию» проведет заместитель начальника инспекции МНС Республики Беларусь по Пуховичскому району Ирина Алексеевна МИХЕЕВА. Тел.: 3-55-17.

27 февраля

с 11.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник отдела экономики Пуховичского райисполкома Елена Валентиновна ГРОШЕВА. Тел.: 6-72-07.