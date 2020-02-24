Белорусские фристайлисты завоевали бронзу в синхронных прыжках на этапе КМ в «Раубичах»

Белорусские фристайлисты Игорь Дребенков и Макар Митрофанов завоевали бронзовые медали в стартах по синхронным прыжкам, проходивших во время этапа Кубка мира по спортивной акробатике, который 22-23 февраля принимал спорткомплекс «Раубичи», сообщает корреспондент БелТА.

Итоговая оценка белорусского дуэта — 72,12 балла. Победу праздновали швейцарцы Ноэ Рот и Пирмин Вернер — 86,50 пункта. На втором месте завершили турнир их соотечественники Николос Гига и Андрин Шедлер — 76,56 очка.

Что касается остальных белорусов, то Павел Дик и Андрей Кузьмин завершили турнир на четвертом месте, Максим Густик и Дмитрий Мазуркевич стали шестыми. Юрий Белый, объединивший усилия с украинцем Николаем Пуздерко, занял 11-е место в итоговом протоколе.

Всего награды этапа Кубка мира по фристайлу, который завершился в «Раубичах», помимо хозяев состязаний оспаривали атлеты из Австралии, Казахстана, Канады, Китая, России, США, Украины, Швейцарии.