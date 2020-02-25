В Минской области отмечается рост ДТП с участием пешеходов

В эти дни в Марьиной Горке, Свислочи, Дружном возле пешеходных переходов можно увидеть сотрудников милиции. Почему под пристальным контролем пешеходные переходы, рассказал исполняющий обязанности начальника отдела ГАИ Пуховичского РОВД Александр Дятленок:

— Привлекать дополнительные силы милиции для обеспечения безопасности людей в зоне пешеходных переходов вынуждает рост дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

С начала года на автодорогах Минщины произошло 65 ДТП, в результате которых 15 человек погибло и 56 получило травмы различной степени тяжести. Причем из общего числа ДТП — 38 произошли с участием пешеходов, в которых 12 человек погибли и 28 получили травмы.

В этой печальной статистике есть и цифры, касающиеся нашего района. В январе в Марьиной Горке на пешеходном переходе была сбита женщина с маленькой девочкой на руках. Обе попали в больницу. На автодороге Минск-Гомель возле агрогородка Дукора также на пешеходном переходе машина сбила 15-летнего юношу, который получил тяжелые телесные повреждения.

Есть и другая проблема. Несмотря на достаточное количество пешеходных переходов, люди все равно сознательно перебегают проезжую часть в неустановленных местах, а то и вовсе сидят или лежат на проезжей части, что нередко происходит в состоянии алкогольного опьянения. Такие пешеходы — прямая опасность для водителя, особенно в условиях ограниченной видимости.

В целях предотвращения и профилактики ДТП с участием пешеходов в начале февраля госавтоинспекция Минской области провела акцию «Пешеход», в рамках которой осуществлялся контроль за соблюдением пешеходами правил дорожного движения.

В ходе акции сотрудниками ГАИ области выявлено и пресечено 324 правонарушения со стороны пешеходов, из которых 14 человек находились в состоянии алкогольного опьянения. Нетрезвые нарушители привлечены к административной ответственности. В остальных случаях с пешеходами-нарушителями проведена профилактическая беседа с разъяснением нарушенных ими пунктов правил и вынесением устных замечаний.

Выявлено более 60 водителей транспортных средств, которые не предоставили преимущество пешеходам на пешеходных переходах.

Учитывая сложную на сегодняшний день обстановку с пешеходным травматизмом, усиленная работа дорожной автоинспекции и других служб милиции по предупреждению ДТП с участием пешеходов продолжается. В частности, в крупных населенных пунктах района в местах с интенсивным движением автотранспорта и пешеходов дежурят сотрудники милиции. Само их присутствие, как замечено, дополнительно дисциплинирует и водителей, и пешеходов, а нарушители привлекаются к ответственности.

Водители обязаны помнить, что, приближаясь к пешеходному переходу, о чем указывает дорожный знак, необходимо снизить скорость настолько, чтобы можно было мгновенно остановиться при появлении на дороге пешехода.

Пешеходам же, хотя они и имеют преимущество на пешеходных переходах, следует начинать движение по переходу только убедившись, что угрозы попасть под автомашину не существует. И не забывайте для собственной безопасности в темное время суток обозначить себя на дороге световозвращающими элементами.

Андрей МАЗАНИК.