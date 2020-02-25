На ЗАО «Август-Бел» набирает обороты заводская спартакиада

У нас набирает обороты пятая заводская спартакиада: в конце прошлого года ее открыла спортландия, а в первый месяц нового года стартовали соревнования по интеллектуальным видам ее программы — шашкам и шахматам. Февраль стал баскетбольным.

Спортландия

С веселыми и азартными конкурсами спортландии успешно справились четыре команды-участницы групп подразделений. «Визитка», разминка в формате мини-флешмоб, конкурсы смекалистых, прыгунов, капитанов… Инвентарь от воздушного шарика, бадминтонной ракетки до футбольного мячика традиционно использовался не совсем по назначению, внося в соревнования взрослых элементы развлекательности. Одним словом, было интересно, весело и очень эмоционально.

В итоге победу одержала команда администрации. На втором месте — команда цеха по ПСЗР, на третьем — команда подразделений главного инженера и техотдела, на четвертом — команда службы логистики.

Январь в календаре спартакиады обозначен шашечно-шахматными баталиями. Соревнования проводились по круговой системе раздельно у мужчин и женщин в формате лично-командного первенства.

Шашки

В личном первенстве у шашистов победителями стали специалист по закупкам Николай Пранович и собственный корреспондент Анна Трубчик. Второе место — у специалиста по закупкам Алексея Соболя и тренера по спорту Ольги Савкиной. На третьем месте — слесарь-сантехник Василий Черенько и заведующая складом Татьяна Рытвинская.

В командном зачете победителем стала команда службы логистики, на втором месте — команда администрации, на третьем — подразделений главного инженера и технического отдела, на четвертом — цеха по ПСЗР, на пятом — ЦППТ и службы качества.

Шахматы

У шахматистов традиционно более интригующими получились мужские поединки, богатые неожиданными ходами и результатом. У женщин они прошли гораздо ровнее, если не считать, что открытием турнира стал успешный дебют начальника ПТО ООО «Август-Инжиниринг» Людмилы Червяковой.

В итоге в личном первенстве свое лидерство снова подтвердили специалист по закупкам Николай Пранович и собственный корреспондент Анна Трубчик. На втором месте — аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции Ярослав Борисик и мастер по сырью и готовой продукции Екатерина Асташонок. На третьем — специалист по сопровождению информационных систем Виталий Кольцов и Людмила Червякова.

А в командном — первое место у администрации, далее идут соответственно цех по ПСЗР, служба логистики, ЦППТ и служба качества, подразделения главного инженера и техотдел.

Анна ТРУБЧИК,

собственный корреспондент ЗАО «Август-Бел».