У прибывших из Китая в Беларусь 82 пассажиров выявлены симптомы ОРИ

Министерство здравоохранения Республики Беларусь усилило санитарно-эпидемиологический надзор в связи с распространением коронавируса Covid-19 в Европе и рекомендует воздержаться от поездок в некоторые страны, сообщили в пресс-службе ведомства.

На 24 февраля санитарно-карантинный контроль на въезд в Беларусь прошли 568 519 человек, в том числе 1 137 находившихся в КНР в течение предыдущих 14 дней, у 27 прибывших были выявлены симптомы респираторных заболеваний.

Всего в Беларуси выявлено 82 человека с симптомами ОРИ, которые находились ранее в Китае. Все госпитализированы в инфекционные стационары, им оказана необходимая медицинская помощь, проведены лабораторные исследования. В 68 случаях результаты исследований отрицательные. В остальных:

6 — вирус гриппа В и вирус гриппа А (H1N1);

6 — микоплазма;

1 — микст-инфекция (вирус гриппа А (H1N1) + микоплазма)

1 — другие респираторные вирусы.

Под медицинским наблюдением находятся 542 человека. За 712 лицами медицинское наблюдение завершено.

Всего в Беларусь прибыли 325 студентов из КНР. Из них 141 сейчас находится под медицинским наблюдением в СОК «Бригантина» и в Минском областном центре медицинской реабилитации «Загорье», за 184 студентами медицинское наблюдение закончено.

По состоянию на 24 февраля в Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию прибыли 196 работников из Китая, в Белорусский индустриальный парк «Великий камень» — 69. Организовано временное изолированное размещение людей в условиях минимизации контакта с окружающими, проводится их медицинское наблюдение. Симптомы инфекционных заболеваний у данных лиц отсутствуют.

С учетом активизации распространения коронавируса Covid-19 в Европейском регионе и других странах мира, в частности, в северной части Италии, Южной Корее, Сингапуре, Японии и Таиланде, с 24 февраля организован усиленный санитарно-карантинный контроль за лицами, прибывающими из Итальянской Республики, и их медицинское наблюдение. Внесены дополнения в «Комплексный план мероприятий по предупреждению завоза и распространения коронавируса Covid-19», предусмотрены дополнительные мероприятия в отношении граждан, которые прибывают из закрытых на карантин стран. В том числе усилены меры безопасности, организован дополнительный пункт санитарно-карантинного контроля и забора материала для проведения лабораторных исследований в Национальном аэропорту Минск.

По состоянию на утро 25 февраля, согласно интерактивной карте, коронавирус Covid-19 распространился в 36 странах мира:

континентальный Китай — 77 659 инфицированных + 81 в Гонконге;

Южная Корея — 893;

Италия — 229;

Япония — 160;

Сингапур — 90;

Иран — 61;

США — 53;

Таиланд — 35;

Тайвань — 31;

Австралия — 22;

Малайзия — 22;

Германия — 16;

Вьетнам — 16;

Объединенные Арабские Эмираты — 13;

Великобритания — 13;

Франция — 12;

Канада — 11;

Макао — 10;

Кувейт — 5;

Испания — 3;

Филиппины — 3;

Индия — 3;

Бахрейн — 2;

Россия — 2;

Оман — 2.

По одному заразившемуся — в Афганистане, Непале, Камбодже, Израиле, Бельгии, Ливане, Финляндии, Швеции, Ираке, Египте, Шри-Ланке.

Всего в мире коронавирусом Covid-19 заразились 80 149 человек, умерли — 2 699, выздоровели — 27 683.

Источник: Млын.бай