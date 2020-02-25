У прибывших из Китая в Беларусь 82 пассажиров выявлены симптомы ОРИ
Министерство здравоохранения Республики Беларусь усилило санитарно-эпидемиологический надзор в связи с распространением коронавируса Covid-19 в Европе и рекомендует воздержаться от поездок в некоторые страны, сообщили в пресс-службе ведомства.
На 24 февраля санитарно-карантинный контроль на въезд в Беларусь прошли 568 519 человек, в том числе 1 137 находившихся в КНР в течение предыдущих 14 дней, у 27 прибывших были выявлены симптомы респираторных заболеваний.
Всего в Беларуси выявлено 82 человека с симптомами ОРИ, которые находились ранее в Китае. Все госпитализированы в инфекционные стационары, им оказана необходимая медицинская помощь, проведены лабораторные исследования. В 68 случаях результаты исследований отрицательные. В остальных:
- 6 — вирус гриппа В и вирус гриппа А (H1N1);
- 6 — микоплазма;
- 1 — микст-инфекция (вирус гриппа А (H1N1) + микоплазма)
- 1 — другие респираторные вирусы.
Под медицинским наблюдением находятся 542 человека. За 712 лицами медицинское наблюдение завершено.
Всего в Беларусь прибыли 325 студентов из КНР. Из них 141 сейчас находится под медицинским наблюдением в СОК «Бригантина» и в Минском областном центре медицинской реабилитации «Загорье», за 184 студентами медицинское наблюдение закончено.
По состоянию на 24 февраля в Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию прибыли 196 работников из Китая, в Белорусский индустриальный парк «Великий камень» — 69. Организовано временное изолированное размещение людей в условиях минимизации контакта с окружающими, проводится их медицинское наблюдение. Симптомы инфекционных заболеваний у данных лиц отсутствуют.
С учетом активизации распространения коронавируса Covid-19 в Европейском регионе и других странах мира, в частности, в северной части Италии, Южной Корее, Сингапуре, Японии и Таиланде, с 24 февраля организован усиленный санитарно-карантинный контроль за лицами, прибывающими из Итальянской Республики, и их медицинское наблюдение. Внесены дополнения в «Комплексный план мероприятий по предупреждению завоза и распространения коронавируса Covid-19», предусмотрены дополнительные мероприятия в отношении граждан, которые прибывают из закрытых на карантин стран. В том числе усилены меры безопасности, организован дополнительный пункт санитарно-карантинного контроля и забора материала для проведения лабораторных исследований в Национальном аэропорту Минск.
По состоянию на утро 25 февраля, согласно интерактивной карте, коронавирус Covid-19 распространился в 36 странах мира:
- континентальный Китай — 77 659 инфицированных + 81 в Гонконге;
- Южная Корея — 893;
- Италия — 229;
- Япония — 160;
- Сингапур — 90;
- Иран — 61;
- США — 53;
- Таиланд — 35;
- Тайвань — 31;
- Австралия — 22;
- Малайзия — 22;
- Германия — 16;
- Вьетнам — 16;
- Объединенные Арабские Эмираты — 13;
- Великобритания — 13;
- Франция — 12;
- Канада — 11;
- Макао — 10;
- Кувейт — 5;
- Испания — 3;
- Филиппины — 3;
- Индия — 3;
- Бахрейн — 2;
- Россия — 2;
- Оман — 2.
По одному заразившемуся — в Афганистане, Непале, Камбодже, Израиле, Бельгии, Ливане, Финляндии, Швеции, Ираке, Египте, Шри-Ланке.
Всего в мире коронавирусом Covid-19 заразились 80 149 человек, умерли — 2 699, выздоровели — 27 683.
Источник: Млын.бай