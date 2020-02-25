Отчетно-выборную кампанию ФПБ завершит съезд

В системе Федерации профсоюзов идет отчетно-выборная кампания, завершит которую 28 февраля VIII съезд ФПБ.

В работе форума примут участие 508 делегатов — представители всех регионов и отраслей. В их числе и председатель Пуховичского районного объединения профсоюзов Людмила Гулякевич.

— В нашем районе более 17 тысяч членов профсоюзов, — говорит Людмила Федоровна. — Именно их интересы я буду представлять на съезде, который определит основные направления работы организации на ближайший период, поставит задачи, над решением которых мы все вместе будем работать на протяжении следующих пяти лет. Традиционно в центре внимания профсоюзов проблемы, связанные с занятостью, заработной платой, защитой интересов членов профсоюзов. Все они будут отражены в программе деятельности ФПБ на 2020-2025 годы.

Наталья ВАСИЛЬЕВА.