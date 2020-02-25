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На почту за кредитом: почтовые отделения предоставляют банковские услуги

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Инна Прапорщик, начальник почтового отделения  в  Дричине,  работает  в  сфере  уже  более 18 лет.

Отправить посылку, бандероль или письмо, оплатить услуги, снять и положить деньги на платежную карту — все это можно  сделать в любом почтовом отделении нашего района

Несмотря на тенденцию по сокращению в малых сельских населенных пунктах некоторых объектов социальной инфраструктуры, в нашей стране, тем не менее, прилагаются усилия для выполнения социальных  стандартов жизни населения.  Одним из  таких стандартов является возможность у населения пользоваться банковскими услугами в месте проживания, даже если в населенном пункте не было или недавно закрылось отделение банка.

То, что идет процесс оптимизации, экономически объяснимо, ведь при относительно небольшом объеме операций к отделениям банка  в сельской местности предъявляются такие же высокие требования по оснащенности и обеспечению безопасности, как и в больших населенных пунктах, где объем операций и, соответственно, доходов оправдывает эти затраты.

Каков же может быть выход из такой ситуации? Решением проблемы, как доказывает время, может быть интеграция банков с почтовой системой, которая имеет свои учреждения практически  во всех крупных населенных пунктах страны. То, что это действительно реально, доказал проект ОАО «АСБ Беларусбанк» и РУП «Белпочта». Крупнейший банк страны сегодня предлагает через почтовые отделения своим клиентам широкий перечень основных банковских операций.

Сотрудничество с Белпочтой, имеющей уникальную по широте охвата территорий инфраструктуру  (более чем 2700 отделений в Беларуси), началось еще в 1998 году. Банк был и остается заинтересован в работе по увеличению числа тех почтовых отделений, которые предоставляют максимальный перечень банковских продуктов и услуг на территориях, где представительство банка сегодня отсутствует. Одним из важных и основных посылов, заложенных в развитии данного проекта, является содействие улучшению качества жизни нашего сельского населения.

В начале сотрудничества операции в отделениях почтовой связи совершались только по вкладным счетам и только в Гомельской области. Во второй половине 2001 года операции по вкладным счетам стали доступны в сельских почтовых отделениях всей страны.

— Когда в агрогородке Зазерье было закрыто отделение ОАО «АСБ Беларусбанк», люди, узнав о возможности оформлять денежные вклады на почте, стали это делать достаточно охотно, потому что и ранее пользовались этой услугой, —  рассказывает начальник почтового отделения в агрогородке Зазерье  Любовь Битень, проработавшая  в структуре  Белпочты  34  года.  —   Безусловно, было удобно, что не нужно ехать за  тем, чтобы  открыть  или  закрыть  вклад, в   город  Марьина  Горка  или  в городской поселок Руденск.

Сегодня наряду с вкладными операциями набирают популярность  другие услуги, доступные населению в почтовых отделениях. Более всего жители  Зазерья, в частности, пользуются услугой по снятию наличных денег и пополнению счетов (без взимания комиссии, если это карта Беларусбанка), по оформлению платежных карт,  а также рассчитываются картой за коммунальные услуги.

Постепенно перечень операций расширяется и дополняется новыми услугами.

Стали  доступны просмотр баланса и выдача наличных денежных средств держателям банковских платежных карт Беларусбанка.

— Населению  в  сельской  местности  действительно становятся доступны все основные  банковские  операции  по  вкладам  и  банковским  платежным карточкам, а также возможность оформления и  выдачи   потребительских  кредитов   на   банковскую  кредитную карточку,  —  комментирует директор  Центра  банковских услуг № 626  города  Марьина Горка ОАО   «АСБ   Беларусбанк»  Наталья Рудая.  —  За 2019  год  в  устройствах почтовых отделений Пуховичского района  были совершены более  47000  операций  по  снятию наличных денежных средств с банковских платежных карточек. Хотелось бы обратить внимание, что наряду с  терминалами  ОАО  «АСБ  Беларусбанк» в отделениях почты могут быть установлены и терминалы других банков. При проведении операций  в отделениях РУП  «Белпочта»  следует  убедиться  в  принадлежности  терминала  ОАО «АСБ Беларусбанк».

Также в отделениях почты принято дополнительных взносов порядка 1000 операций, совершено более 16000 операций по просмотру остатка денежных средств на банковских картах, принято более 65000 коммунальных платежей. Думаю, что  интерес  к услугам, предоставляемым через отделения почтовой связи, будет и далее расти с улучшением информированности  населения и  с  учетом  расширения  перечня услуг.

В перспективе банк рассчитывает на расширение сотрудничества с Белпочтой по предоставлению финансовых продуктов и услуг.

Несомненно, в приоритете  остается  и  расширение  продуктовой линейки, внедрение  новых  депозитов  и  кредитов.

Елена   ШАНТЫКО.

 

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