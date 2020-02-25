На почту за кредитом: почтовые отделения предоставляют банковские услуги

Отправить посылку, бандероль или письмо, оплатить услуги, снять и положить деньги на платежную карту — все это можно сделать в любом почтовом отделении нашего района

Несмотря на тенденцию по сокращению в малых сельских населенных пунктах некоторых объектов социальной инфраструктуры, в нашей стране, тем не менее, прилагаются усилия для выполнения социальных стандартов жизни населения. Одним из таких стандартов является возможность у населения пользоваться банковскими услугами в месте проживания, даже если в населенном пункте не было или недавно закрылось отделение банка.

То, что идет процесс оптимизации, экономически объяснимо, ведь при относительно небольшом объеме операций к отделениям банка в сельской местности предъявляются такие же высокие требования по оснащенности и обеспечению безопасности, как и в больших населенных пунктах, где объем операций и, соответственно, доходов оправдывает эти затраты.

Каков же может быть выход из такой ситуации? Решением проблемы, как доказывает время, может быть интеграция банков с почтовой системой, которая имеет свои учреждения практически во всех крупных населенных пунктах страны. То, что это действительно реально, доказал проект ОАО «АСБ Беларусбанк» и РУП «Белпочта». Крупнейший банк страны сегодня предлагает через почтовые отделения своим клиентам широкий перечень основных банковских операций.

Сотрудничество с Белпочтой, имеющей уникальную по широте охвата территорий инфраструктуру (более чем 2700 отделений в Беларуси), началось еще в 1998 году. Банк был и остается заинтересован в работе по увеличению числа тех почтовых отделений, которые предоставляют максимальный перечень банковских продуктов и услуг на территориях, где представительство банка сегодня отсутствует. Одним из важных и основных посылов, заложенных в развитии данного проекта, является содействие улучшению качества жизни нашего сельского населения.

В начале сотрудничества операции в отделениях почтовой связи совершались только по вкладным счетам и только в Гомельской области. Во второй половине 2001 года операции по вкладным счетам стали доступны в сельских почтовых отделениях всей страны.

— Когда в агрогородке Зазерье было закрыто отделение ОАО «АСБ Беларусбанк», люди, узнав о возможности оформлять денежные вклады на почте, стали это делать достаточно охотно, потому что и ранее пользовались этой услугой, — рассказывает начальник почтового отделения в агрогородке Зазерье Любовь Битень, проработавшая в структуре Белпочты 34 года. — Безусловно, было удобно, что не нужно ехать за тем, чтобы открыть или закрыть вклад, в город Марьина Горка или в городской поселок Руденск.

Сегодня наряду с вкладными операциями набирают популярность другие услуги, доступные населению в почтовых отделениях. Более всего жители Зазерья, в частности, пользуются услугой по снятию наличных денег и пополнению счетов (без взимания комиссии, если это карта Беларусбанка), по оформлению платежных карт, а также рассчитываются картой за коммунальные услуги.

Постепенно перечень операций расширяется и дополняется новыми услугами.

Стали доступны просмотр баланса и выдача наличных денежных средств держателям банковских платежных карт Беларусбанка.

— Населению в сельской местности действительно становятся доступны все основные банковские операции по вкладам и банковским платежным карточкам, а также возможность оформления и выдачи потребительских кредитов на банковскую кредитную карточку, — комментирует директор Центра банковских услуг № 626 города Марьина Горка ОАО «АСБ Беларусбанк» Наталья Рудая. — За 2019 год в устройствах почтовых отделений Пуховичского района были совершены более 47000 операций по снятию наличных денежных средств с банковских платежных карточек. Хотелось бы обратить внимание, что наряду с терминалами ОАО «АСБ Беларусбанк» в отделениях почты могут быть установлены и терминалы других банков. При проведении операций в отделениях РУП «Белпочта» следует убедиться в принадлежности терминала ОАО «АСБ Беларусбанк».

Также в отделениях почты принято дополнительных взносов порядка 1000 операций, совершено более 16000 операций по просмотру остатка денежных средств на банковских картах, принято более 65000 коммунальных платежей. Думаю, что интерес к услугам, предоставляемым через отделения почтовой связи, будет и далее расти с улучшением информированности населения и с учетом расширения перечня услуг.

В перспективе банк рассчитывает на расширение сотрудничества с Белпочтой по предоставлению финансовых продуктов и услуг.

Несомненно, в приоритете остается и расширение продуктовой линейки, внедрение новых депозитов и кредитов.

Елена ШАНТЫКО.