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Чемпионат Европы по биатлону стартовал в «Раубичах»

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Чемпионат Европы по биатлону стартовал сегодня в Республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи».

Торжественная церемония открытия началась в 11.00. Континентальный форум стартует в 13.00 квалификацией суперспринта у мужчин. Среди белорусов в данной гонке выступят Виктор Кривко, Роман Елетнов, Антон Смольский, Никита Лобастов, Максим Воробей и Сергей Бочарников. Далее среди белорусских девушек отобраться в число финалисток постараются Елена Кручинкина, Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Ирина Кручинкина и Аделина Сабитова.

Всего участие в континентальном форуме в составе 40 команд примут 157 атлетов и 140 биатлонисток.

Продолжатся соревнования 27 февраля супермикстом и смешанной эстафетой, 29 февраля пройдут мужские и женские спринты. Завершатся состязания 1 марта гонками преследования.

Континентальное первенство было перенесено в «Раубичи», поскольку из-за теплой погоды в Эстонии организаторы не смогли гарантировать условия, необходимые для мероприятия. Министерство спорта и туризма Беларуси, а также представители РЦОП «Раубичи» заявили о готовности принять форум.

Источник: БЕЛТА

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