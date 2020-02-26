В Марьиногорском аграрно-техническом колледже появится новая специальность

В Минской области в 2020 году откроется набор учащихся на две новые специальности.

Специальность «ремонтно-обслуживающее производство в сельском хозяйстве» появится в Марьиногорском государственном ордена «Знак Почета» аграрно-техническом колледже имени В.Е.Лобанка. Заказ на специалистов с такими знаниями оформили 10 сельскохозяйственных организаций области.

Организации гостиничных услуг начнут обучать в Новопольском государственном аграрно-экономическом колледже. О потребности в работниках такого профиля заявили 13 санаторно-курортных организаций, гостиниц и других объектов региона, оказывающих гостиничные услуги.

В минувшем году впервые принимались документы на обучение по квалификациям «литейщик пластмасс» и «сборщик изделий из пластмасс» в Червенском профессиональном строительном лицее, «кровельщик по металлическим кровлям» в Молодечненском государственном колледже. На уровне среднего специального образования приняли первых учащихся по специальности «визуальный мерчендайзинг» в Минском государственном областном колледже.

Источник: БЕЛТА