28 февраля пройдет Единый день безопасности дорожного движения

Основными причинами ДТП по — прежнему являются нарушения ПДД пешеходами, превышение или неправильный выбор водителями скорости движения, управление транспортом в состоянии опьянения, а также нарушение правил обгона и проезда пешеходных переходов.

Анализ аварийности показал, что самыми тяжелыми последствиями характеризуются лобовые столкновения, на долю которых приходится основная часть погибших в автоавариях людей. Данные происшествия имели место из-за неправильной оценки водителями сложившейся дорожной обстановки или неправильных действий при возникновении опасной ситуации. В неблагоприятных погодных условиях, при скользком покрытии и высокой интенсивности движения, особенно в предвыходные и выходные дни, любая ошибка, будь то нарушение правил обгона или скоростного режима, неминуемо приводила к беде.

Самые частые ДТП – наезды на пешеходов. Внезапно появившийся на проезжей части пешеход, не только сам рискует погибнуть под колесами, но и создает аварийную ситуацию для транспорта.

По данным статистики, более 80% аварий с пешеходами происходит по их же собственной вине. Водители не в ответе за эти происшествия, но только при одном условии – если они остались на месте аварии, оказали помощь пострадавшему, вызвали «скорую» и ГАИ – в общем, остались людьми перед Законом и перед своей совестью.

Если же поступили наоборот – уехали с места происшествия, то в соответствии со ст.159 УК Республики Беларусь такие водители привлекаются к уголовной ответственности. Оставление в опасности человека влечёт за собой наказание в виде ареста или лишения свободы на срок до трех лет со штрафом.

Как правило, данного рода происшествия происходят в темное время суток на неосвещенных участках автодорог. Практика показывает, что водитель, находясь в состоянии аффекта после совершения дорожно-транспортного происшествия, убежден, что только он один виновен и наказание для него неминуемо. В большинстве случаев это убеждение ошибочно. Испугавшись, водитель забывает о человеке, которому необходима помощь и уезжает с места происшествия, надеясь на «авось», тем самым лишив себя возможности оправдать свои действия.

За 2019 год зарегистрировано 32 ДТП по вине скрывшихся водителей, в результате которых 10 человек погибли и 30 получили травмы.

Так, в прошлом году, 12 апреля около 3 часов дня, произошло ДТП в Пуховичском районе. 41-летний мужчина днем распивал спиртные напитки с друзьями, после чего мужчина сел за руль и направился в сторону Минска. Управляя автомобилем Citroen, при этом, не имея права управления, совершил наезд на переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу женщину. В результате ДТП 57-летняя женщина получила серьезные травмы. Водитель с места аварии решил скрыться в ближайшем лесу. В лесном массиве он сжег свой автомобиль, а регистрационные номера прихватил с собой.

Через некоторое время на линию 102 поступило сообщение от МЧС о том, что вблизи д.Хозянинки в лесу горит машина. Прибыв на место пожара, служебная собака взяла след и нашла регистрационные номера и куртку. По регистрационным номерам установили, на кого зарегистрирована машина. Через некоторое время сотрудники задержали подозреваемого.

По словам водителя, он скрылся с места ДТП, потому что испугался ответственности.

28 ноября 2019 года в Вилейском районе вечером произошло ДТП c участием велосипедиста. Вблизи д.Каловичи водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на двигающегося в попутном направлении краю проезжей части велосипедиста. В результате чего пострадавший был госпитализирован с различными телесными повреждениями в больницу. Он был одет в световозвращающий жилет, а его велосипед был обозначен белым и красным фонарем.

По оставшимся элементам кузова сотрудники предположили, что автомобиль, на котором совершили наезд, был Volkswagen серебристого цвета. Местные жители сообщили, что действительно данный автомобиль раньше часто ездил по их деревне, а в последнее время исчез. Они сообщили, в каком доме живет водитель автомобиля Volkswagen. По имеющейся информации сотрудники милиции проверили данного гражданина, а в его сарае обнаружили разбитый автомобиль.

В каждом конкретном случае сотрудники милиции проводят доскональное расследование происшествия и выводы в большинстве случаев говорят о том, что виновником происшествия является пешеход, а не водитель. Но как только водитель покидает место дорожно-транспортного происшествия, он автоматически превращается в преступника, которому будут вменяться две статьи Уголовного кодекса Республики Беларусь:

— ст. 317 ч.2 УК Республики Беларусь – за совершение ДТП повлекшего смерть или причинения тяжких телесных повреждений влекущее наказание в виде исправительных работ на срок до 2-х лет, или ограничением свободы на срок до 5-ти лет;

— и ст. 159 ч. 3 УК Республики Беларусь – оставление в опасности, влечёт за собой наказание в виде ареста или лишения свободы на срок до трех лет со штрафом.

Одним из основных направлений служебной деятельности Госавтоинспекции является раскрытие таких дорожно-транспортных происшествий и их профилактика. Анализ показывает, что количество и тяжесть последствий таких происшествий снижается, вместе с тем за каждой единицей статистики стоят человеческие жизни и судьбы.

С начала текущего года на автодорогах Минской области произошло 2 дорожно-транспортных происшествия со скрывшимися водителями, в которых 2 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести. В 1 ДТП виновен водитель в состоянии опьянения.

В целях профилактики происшествий, участники которых оставляют место ДТП, 28 февраля Госавтоинспекция проводит Единый день безопасности дорожного движения под девизом: «Скажи равнодушию нет!».

УГАИ УВД Миноблисполкома.