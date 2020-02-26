Лучшие труженики и предприятия района занесены на Доску почета

На основании пункта 9 Инструкции о порядке выдвижения кандидатур для занесения на Доску почета Пуховичского района, утвержденной решением Пуховичского районного исполнительного комитета от 7 июня 2016 года № 1899 «О Доске почета Пуховичского района», Пуховичский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

Занести на Доску почета Пуховичского района организации Пуховичского района и работников организаций, достигших высоких показателей по итогам работы за 2019 год:

За достижение наилучших показателей

в промышленности и энергетике:

Закрытое акционерное общество «Август-Бел»

(директор Плотиннов Евгений Витальевич).

БРАНОВИЦКУЮ Нелли Евгеньевну — фризерщика 2-й бригады совместного общества с ограниченной ответственностью «Морозпродукт»;

ВОРОНЦОВА Олега Валентиновича — выбивальщика отливок в участке литья, плавки и обрубки открытого акционерного общества «Пуховичский опытно-экспериментальный завод»;

НОВИЦКОГО Сергея Иосифовича — руководителя аварийно-спасательной службы закрытого акционерного общества «Август-Бел»;

РАДЧЕНКО Юрия Николаевича — старшего мастера хлебоприемного участка открытого акционерного общества «Пуховичский комбинат хлебопродуктов»;

СТРЕЛЬСКОГО Александра Владимировича — слесаря механосборочных работ 6-го разряда механосборочного цеха открытого акционерного общества «Машпищепрод».

За достижение наилучших показателей

в сельском хозяйстве

и лесном хозяйстве:

Открытое акционерное общество «Агро-Оберег» (директор Козак Петр Васильевич).

КАЗАКА Виталия Викторовича — животновода, обслуживающего молодняк КРС от 6 месяцев до года, сельскохозяйственного производственного филиала «Дричин» открытого акционерного общества «Минский молочный завод № 1»;

ПАНФИЛА Иона Васильевича — тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства открытого акционерного общества «Зазерка»;

РУСЕЦКОГО Алексея Григорьевича — тракториста государственного унитарного предприятия мелиоративных систем «Пуховичское

ПМС»;

ХИЛЬКО Веру Ивановну — оператора машинного доения открытого акционерного общества

«Агро-Оберег»;

ШИЛЬЦА Николая Григорьевича — машиниста трелевочной лесозаготовительной машины государственного лесохозяйственного учреждения «Пуховичский лесхоз».

За достижение наилучших показателей

в строительстве, жилищно-коммунальном

хозяйстве, электросвязи, почтовой связи:

Унитарное предприятие «Жилтеплосервис» коммунального хозяйства Пуховичского района (генеральный директор Губашин Игорь Григорьевич).

ГУТОРА Виктора Евгеньевича — водителя погрузчика «Амкодор» участка «Транспортный цех» унитарного предприятия «Жилтеплосервис» коммунального хозяйства Пуховичского района;

МУРАШКО Дмитрия Ивановича — инженера-электроника 1-й категории станционного участка Пуховичского линейно-станционного цеха Пуховичского зонального узла электросвязи Минского филиала Республиканского унитарного предприятия электросвязи «Белтелеком»;

ТАРАСЕВИЧ Наталью Александровну — начальника отделения почтовой связи Марьина Горка-4 Пуховичского регионального узла почтовой связи;

ЧУМАКА Виталия Викторовича — водителя филиала коммунального унитарного предприятия по проектированию, ремонту и строительству дорог «Минскоблдорстрой»-«ДРСУ № 169».

За достижение наилучших показателей в торговле, общественном питании, в сфере услуг, банковской деятельности, страховании:

Филиал «Автомобильный парк № 19» открытого акционерного общества «Миноблавтотранс» (директор Сечко Геннадий Иванович).

БУЛАТЕЦКУЮ Жанну Викторовну — заведующего магазином «Кармен» торгово-производственного общества с ограниченной ответственностью

«Пуховичиторг»;

ГАБРИЕЛЯНА Вячеслава Витальевича — директора частного торгово-производственного унитарного предприятия «Олимпия-Люкс».

За достижение наилучших показателей

в социальной сфере:

Государственное учреждение «Редакция газеты «Пуховичские новости» (главный редактор Савастюк Ольга Владимировна).

ВОВЧЕНКО Ирину Николаевну — воспитателя дошкольного образования государственного учреждения образования «Дошкольный центр развития ребенка г. Марьина Горка «Росток»;

ЛУПАНОВУ Оксану Ивановну — врача-бактериолога, заведующего микробиологической лабораторией государственного учреждения «Пуховичский районный центр гигиены и эпидемиологии»;

СОБОЛЬ Инну Ивановну — учителя сольфеджио и хоровых дисциплин государственного учреждения образования «Марьиногорская детская школа

искусств»;

ШАКУРО Дениса Николаевича — учителя физической культуры и здоровья государственного учреждения образования «Руденская вспомогательная школа-интернат»;

ЯРОШЕНКО Наталью Александровну — врача-хирурга хирургического отделения Марьиногор-ской центральной районной больницы учреждения здравоохранения «Марьиногорская центральная районная больница».

За достижение наилучших показателей

в сфере государственного управления:

ЗУБОВИЧ Елену Ивановну — председателя Пережирского сельского исполнительного комитета.

За достижение наилучших показателей

в сфере предпринимательства:

Частное торговое унитарное предприятие «КС продтовары» (директор Караник Екатерина Олеговна).

РОМАНОВСКОГО Сергея Михайловича — управляющего ЭкоТехноПарка закрытого акционерного общества «Струнные технологии».

За достижение наилучших показателей

в сфере нотариата, обеспечения

правопорядка, осуществления

судопроизводства, обеспечения пожарной

безопасности, обороны:

ЛАШУКА Антона Михайловича — главного специалиста инспекции надзора и профилактики Пуховичского районного отдела по чрезвычайным

ситуациям учреждения «Минское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям

Республики Беларусь».

Председатель В.М. КОЛЕДА.

Управляющий делами Л.А. Бельская.