Лучшие труженики и предприятия района занесены на Доску почета
На основании пункта 9 Инструкции о порядке выдвижения кандидатур для занесения на Доску почета Пуховичского района, утвержденной решением Пуховичского районного исполнительного комитета от 7 июня 2016 года № 1899 «О Доске почета Пуховичского района», Пуховичский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
- Занести на Доску почета Пуховичского района организации Пуховичского района и работников организаций, достигших высоких показателей по итогам работы за 2019 год:
За достижение наилучших показателей
в промышленности и энергетике:
Закрытое акционерное общество «Август-Бел»
(директор Плотиннов Евгений Витальевич).
БРАНОВИЦКУЮ Нелли Евгеньевну — фризерщика 2-й бригады совместного общества с ограниченной ответственностью «Морозпродукт»;
ВОРОНЦОВА Олега Валентиновича — выбивальщика отливок в участке литья, плавки и обрубки открытого акционерного общества «Пуховичский опытно-экспериментальный завод»;
НОВИЦКОГО Сергея Иосифовича — руководителя аварийно-спасательной службы закрытого акционерного общества «Август-Бел»;
РАДЧЕНКО Юрия Николаевича — старшего мастера хлебоприемного участка открытого акционерного общества «Пуховичский комбинат хлебопродуктов»;
СТРЕЛЬСКОГО Александра Владимировича — слесаря механосборочных работ 6-го разряда механосборочного цеха открытого акционерного общества «Машпищепрод».
За достижение наилучших показателей
в сельском хозяйстве
и лесном хозяйстве:
Открытое акционерное общество «Агро-Оберег» (директор Козак Петр Васильевич).
КАЗАКА Виталия Викторовича — животновода, обслуживающего молодняк КРС от 6 месяцев до года, сельскохозяйственного производственного филиала «Дричин» открытого акционерного общества «Минский молочный завод № 1»;
ПАНФИЛА Иона Васильевича — тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства открытого акционерного общества «Зазерка»;
РУСЕЦКОГО Алексея Григорьевича — тракториста государственного унитарного предприятия мелиоративных систем «Пуховичское
ПМС»;
ХИЛЬКО Веру Ивановну — оператора машинного доения открытого акционерного общества
«Агро-Оберег»;
ШИЛЬЦА Николая Григорьевича — машиниста трелевочной лесозаготовительной машины государственного лесохозяйственного учреждения «Пуховичский лесхоз».
За достижение наилучших показателей
в строительстве, жилищно-коммунальном
хозяйстве, электросвязи, почтовой связи:
Унитарное предприятие «Жилтеплосервис» коммунального хозяйства Пуховичского района (генеральный директор Губашин Игорь Григорьевич).
ГУТОРА Виктора Евгеньевича — водителя погрузчика «Амкодор» участка «Транспортный цех» унитарного предприятия «Жилтеплосервис» коммунального хозяйства Пуховичского района;
МУРАШКО Дмитрия Ивановича — инженера-электроника 1-й категории станционного участка Пуховичского линейно-станционного цеха Пуховичского зонального узла электросвязи Минского филиала Республиканского унитарного предприятия электросвязи «Белтелеком»;
ТАРАСЕВИЧ Наталью Александровну — начальника отделения почтовой связи Марьина Горка-4 Пуховичского регионального узла почтовой связи;
ЧУМАКА Виталия Викторовича — водителя филиала коммунального унитарного предприятия по проектированию, ремонту и строительству дорог «Минскоблдорстрой»-«ДРСУ № 169».
За достижение наилучших показателей в торговле, общественном питании, в сфере услуг, банковской деятельности, страховании:
Филиал «Автомобильный парк № 19» открытого акционерного общества «Миноблавтотранс» (директор Сечко Геннадий Иванович).
БУЛАТЕЦКУЮ Жанну Викторовну — заведующего магазином «Кармен» торгово-производственного общества с ограниченной ответственностью
«Пуховичиторг»;
ГАБРИЕЛЯНА Вячеслава Витальевича — директора частного торгово-производственного унитарного предприятия «Олимпия-Люкс».
За достижение наилучших показателей
в социальной сфере:
Государственное учреждение «Редакция газеты «Пуховичские новости» (главный редактор Савастюк Ольга Владимировна).
ВОВЧЕНКО Ирину Николаевну — воспитателя дошкольного образования государственного учреждения образования «Дошкольный центр развития ребенка г. Марьина Горка «Росток»;
ЛУПАНОВУ Оксану Ивановну — врача-бактериолога, заведующего микробиологической лабораторией государственного учреждения «Пуховичский районный центр гигиены и эпидемиологии»;
СОБОЛЬ Инну Ивановну — учителя сольфеджио и хоровых дисциплин государственного учреждения образования «Марьиногорская детская школа
искусств»;
ШАКУРО Дениса Николаевича — учителя физической культуры и здоровья государственного учреждения образования «Руденская вспомогательная школа-интернат»;
ЯРОШЕНКО Наталью Александровну — врача-хирурга хирургического отделения Марьиногор-ской центральной районной больницы учреждения здравоохранения «Марьиногорская центральная районная больница».
За достижение наилучших показателей
в сфере государственного управления:
ЗУБОВИЧ Елену Ивановну — председателя Пережирского сельского исполнительного комитета.
За достижение наилучших показателей
в сфере предпринимательства:
Частное торговое унитарное предприятие «КС продтовары» (директор Караник Екатерина Олеговна).
РОМАНОВСКОГО Сергея Михайловича — управляющего ЭкоТехноПарка закрытого акционерного общества «Струнные технологии».
За достижение наилучших показателей
в сфере нотариата, обеспечения
правопорядка, осуществления
судопроизводства, обеспечения пожарной
безопасности, обороны:
ЛАШУКА Антона Михайловича — главного специалиста инспекции надзора и профилактики Пуховичского районного отдела по чрезвычайным
ситуациям учреждения «Минское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь».
Председатель В.М. КОЛЕДА.
Управляющий делами Л.А. Бельская.