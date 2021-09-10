А был ли приют?

Громкая история в Марьиной Горке. Местный житель Юрий Валько вывел на центральную площадь к райисполкому 50 собак. Причина в том, что с территории, которую все называют приютом, специализированной организацией «Фауна города» была вывезена часть животных, когда Юрия не было на месте. Это событие вызвало громкий резонанс. Большинство комментариев зоозащитников, которые появились в соцсетях, сводятся к одному: жизнь животных под угрозой, а человека, который делает благое дело, — обижают. Однако, как известно, у медали две стороны. Одну из них все уже увидели. А вот что скрывает другая, стоит разобраться.

В районном исполнительном комитете первый вопрос о возникшей проблеме задала не я, а мне: «А есть ли приют для собак в Марьиной Горке?». Реально озадачили. Если честно, как и многие, я была уверена, что да, есть. Однако, как оказалось, называться, это не значит быть.

На заданный вопрос я попыталась найти ответ в документах, чтобы не идти на поводу у представителей различных точек зрения. Чтобы понять, в чем подвох, мне хватило знакомства только с ветеринарно-санитарными правилами временного содержания непродуктивных животных собак и кошек в приютах. Их требования являются обязательными для соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими на территории Республики Беларусь временное содержание собак и кошек в приютах. В документе в качестве обязательных для работы приюта условий называются: наличие помещений для животных, условий для раздельного содержания взрослых особей и щенков, самцов и самок в соответствующие биологические периоды, обязательная санитарная обработка помещений, вентиляция, отопление, раздельные для каждого вида кормов посуда и инвентарь, кормокухни со специальным оборудованием, складские помещения с запасом кормов и так далее, и так далее. И, соответственно, обслуживающий персонал, который всю работу по уходу и содержанию животных осуществляет «в соответствии с распорядком дня и регламентом работ, утвержденным руководителем приюта. В распорядке дня предусматривается время на санитарную обработку помещения и оборудования, раздачу кормов и проведение других работ и манипуляций». Кому интересно, можно найти в интернете и почитать. Но даже из этого перечня видно, что согласно действующим правилам и нормам, животным в приюте должны быть созданы действительно комфортные условия для проживания. И здесь вопрос к тем, кто хорошо знает, как содержались собаки в Марьиной Горке: комфортно ли здесь животным? Нет! Даже зоозащитники признают, что собаки содержатся в ужасных условиях.

И это не единственное «нет» в этой истории. Что говорить об условиях содержания, если до сих пор не решен вопрос с помещением «приюта» и необходимой для его деятельности территорией. Собаки содержатся в здании бывшего свинарника, который еще в советские времена хозспособом построили военные на землях, тем же военным принадлежащих. Кто когда-то разрешил там разместить бездомных животных — вопрос на сегодняшний день уже не актуальный. С того момента прошло более десятка лет. И за это продолжительное время человек с серьезными намерениями мог бы решить вопрос и со зданием, и с землей, которая отводится под этот объект — узаконить дело, которому он посвятил свою жизнь. Но Юрий Валько этого не сделал. Возможно, не подумал. Но у него много соратников. И удивительно, что не нашлось рядом юридически грамотного человека, который бы настоял на том, чтобы в соответствии с законом решить вопрос со зданием и землей. Все равно когда-то должно было появиться требование либо узаконить все это, либо освободить! Подсказки на этот счет, к слову, поступали из районного исполнительного комитета, где действительно заинтересованы в наведении порядка в городе, обеспечении безопасной для жизни среды.

— Оформить здание и, соответственно, землю под объект было возможно, — пояснил начальник управления землеустройства районного исполнительного комитета Александр Баешко. — И Юрию Валько в районном исполнительном комитете это предлагали сделать. От него в первую очередь нужна была внутренняя готовность по-настоящему взять на себя ответственность.

Причем не только за здание и землю, но и за животных, как ни странно. Сегодня в условном «приюте» находится более двухсот собак, и почти все они считаются безнадзорными, так как на Юрия Валько большинство из них не зарегистрировано, он им не хозяин.

И в связи с этим возникает ряд проблем. Например, я поинтересовалась в Пуховичской районной ветеринарной станции, обращался ли с просьбой сделать прививки животным из его «приюта» Юрий Валько.

— Да, Валько обращался по поводу вакцинации, — не стал отрицать начальник районной ветстанции Алексей Халецкий. — Однако для этого он должен был зарегистрировать собак. Безнадзорные животные получить вакцину не могут: организация не имеет право тратить на это бюджетные средства.

Сегодня от зоозащитников можно услышать и такое мнение: на вакцинацию денег у государства нет, а на отлов — есть. И здесь снова отсылаю к тому, что было сказано выше: если бы собаки были зарегистрированы в реальном приюте, то и с вакцинацией не было бы проблем, и с отловом тоже. Как дело ни поверни, все сводится к одному: дело нужно узаконить! И да, для этого кто-то должен взять на себя ответственность! И в плане того, чтобы пройти все юридические процедуры, и в плане понимания, как будет развиваться приют дальше, за какие средства жить, выполняя все санитарные и другие требования, с кем сотрудничать. Это все существенные финансовые затраты и огромная личная работа того, кто возьмется за такое дело. И здесь действительно нужна внутренняя готовность организатора нести личную ответственность. При этом опираясь на закон, который требует обеспечить в приюте животным достойные условия содержания.

Что можно сделать сегодня? Наверное, волонтерам попробовать найти дом для собак. Я сомневаюсь, что это можно сделать для двух сотен животных. Но если волонтеры действительно о них заботятся, могут попытаться. Тех, кого не получится пристроить в хорошие руки, определить в настоящий приют. Возможно, есть еще какие-то решения: те, кто занимается животными, о них знают лучше. И если действительно есть желание создать приют для животных, то делать это так, чтобы не пришлось в будущем защищать животных от их же защитников, которые ни за что не отвечают.

Наталья ВАСИЛЬЕВА.