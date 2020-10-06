АЧС: опасность остается высокой

В связи со сложной ситуацией по африканской чуме свиней (АЧС) остается высокой вероятность заболевания животных на территории нашей республики, в том числе и Пуховичского района.

Африканская чума свиней — инфекционное заболевание животных, источником которого является вирус, обладающий устойчивостью к температурным колебаниям и внешним условиям.

Основным источником заражения домашних свиней является их лесной собрат — дикий кабан, а переносчиками вируса — хозяева домашних подворий. Посещая леса в период сбора ягод и грибов, не соблюдая элементарные правила по требованиям биологической защиты (смена одежды и обуви после посещения леса, дезинфекция рук), люди, сами того не осознавая, создают угрозу распространения и гибели домашних свиней.

Симптомы заболевания

Заболевания случаются в любой сезон, но чаще наблюдаются осенью. Период от заражения до появления первых признаков, как правило, составляет 5-8 суток, но бывает гораздо более коротким (3 дня) или длинным (до 3 недель). Внешние проявления начала недуга очень заметны: хрюшки становятся вялыми, большую часть времени лежат, плохо едят, но потребляют много жидкости. При перемещениях наблюдается шаткость походки. Основными клиническими признаками считаются стабильно высокая температура (до 41 градуса), слабость, подавленное состояние, озноб. На коже свиней появляются пузыри, затем, на животе, шее и бедрах — темно-красные пятна, которые не бледнеют при надавливании. Кожа на ушах, пятачке и конечностях становится синюшной. Через неделю-полторы после начала болезни животные гибнут.

На современном этапе изучения вируса действенных медикаментов, способных оказать помощь и вылечить заболевших свиней, не создано. Лечение заболевших животных запрещено, они подлежат ликвидации в срочном порядке путем сжигания.

Как предупредить заражение и распространение вируса

С этой целью необходимо выполнять следующие профилактические меры:

— территория личных подсобных хозяйств должна содержаться в чистоте и быть огорожена в целях недопущения проникновения диких животных. Нельзя допускать свободного выгула домашних свиней (особенно в лесной зоне);

— не допускать посещения личных подсобных хозяйств посторонними лицами;

— обрабатывать свиней и помещения их содержания от кровососущих насекомых (клещей, вшей, блох), постоянно вести борьбу с грызунами;

— использовать для кормления комбикорм, кормовые смеси, белково-витаминные минеральные добавки и премиксы, приготовленные только в организациях комбикормовой промышленности Республики Беларусь. Не допускается использование кормов сомнительного качества;

— подвергать обязательной термической обработке пищевые отходы и корма перед скармливанием;

— не завозить свиней без согласования с Государственной ветеринарной службой района из других территорий;

— убой свиней производить только с разрешения и под контролем специалистов государственной ветеринарной службы;

— немедленно сообщать обо всех случаях заболевания и гибели свиней специалистам ветеринарной службы по телефонам: 3-57-71, 3-52-13.

При обнаружении трупов диких кабанов также необходимо срочно уведомить об этом местный исполнительный и распорядительный орган или работников районной ветеринарной станции.

Только сообща, строго соблюдая простые правила профилактики, можно оградить и спасти поголовье свиней как на частных подворьях граждан, так и на крупных свиноводческих комплексах.

Алексей ХАЛЕЦКИЙ,

начальник ГУ “Пуховичская районная ветеринарная станция”.