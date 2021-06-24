Адвокатами Пуховичской юридической консультации будет осуществляться прием малоимущих граждан

В преддверии Дня адвокатуры 25 июня адвокатами Пуховичской юридической консультации будет осуществляться бесплатный прием малоимущих граждан.

Напоминаем, что в соответствии со статьей 26 Закона Республики Беларусь от 30 декабря 2011 года № 334-З “Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь” адвокаты оказывают клиентам следующие виды юридической помощи:

— дают консультации и разъяснения по юридическим вопросам;

— составляют заявления, жалобы и другие документы правового характера;

— представляют интересы клиентов в судах, в том числе на стадии исполнения судебных постановлений, а также в государственных органах, иных организациях, в том числе их органах управления, и перед физическими лицами;

— участвуют в досудебном производстве и суде по уголовным делам в качестве защитника, а также представителя потерпевших, гражданских истцов, гражданских ответчиков;

— участвуют в административном процессе в качестве защитника, представителя потерпевшего, иных физических или юридических лиц, являющихся участниками административного процесса;

— проводят правовую оценку документов и деятельности;

— ведут правовую работу по обеспечению хозяйственной и иной деятельности;

— ведут правовую работу по вопросам привлечения инвестиций в Республику Беларусь;

— совершают от имени и в интересах клиентов юридически значимые действия в пределах полномочий, предоставленных им клиентом и законодательством;

— оказывают иные виды юридической помощи.

Кроме оказания вышеуказанной юридической помощи, адвокаты также вправе в порядке, предусмотренном законодательством, выступать примирителями в примирительной процедуре, медиаторами в медиации или третейскими судьями при рассмотрении дел третейскими судами.

Ждем вас по адресу: г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 45, каб. 7.