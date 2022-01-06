«Академия лидерства»: нескучные каникулы пионеров Пуховщины

5 января 60 лидеров из 20 пионерских дружин учреждений образования Пуховичского района собрались в ГУДО «Центр творчества детей и молодежи «Світанак» на занятии районной школы пионерского актива по теме «Академия лидерства».

Для ребят была организована творческая учеба, в ходе которой они учились работать в команде, презентовать свои идеи, принимать самостоятельные решения. В ходе игровых упражнений участники познакомились друг с другом, рассказали о своих личностных качествах. Пионеры высказали свое мнение о том, что такое самоуправление, для чего оно нужно и кто входит в состав самоуправления в дружине и отряде. Через методику «Банк пионерских идей» они изучили, как можно планировать работу в дружине или отряде.

На занятии обсуждались такие важные вопросы, как: Кто такие лидеры? Каждый ли человек может стать лидером? Какими качествами должен обладать лидер и как их развивать?

Интересной и креативной оказалась встреча командиров отрядов милосердия, волонтеров «Тимуровский менеджмент», которую провела Усова Елена Васильевна, педагог-организатор ГУО «Дубровская средняя школа». Объединившись в творческие созвездия, участники составили «Лукошко добрых дел». Среди инициатив, которые они положили в лукошко: оказание посильной помощи ветеранам войны и труда, детям-инвалидам, другим нуждающимся, забота о младших братьях и сестрах, помощь родителям, благоустройство городов и сел, охрана природы и другие добрые дела.

Обучение вожатых октябрят проводила Захарова Елена Александровна – педагог-организатор ГУО «Свислочская средняя школа имени А.Г. Червякова». Пионеры детально изучили программу «Октябрята», попрактиковались в организации игр для младших школьников по разным тематическим направлениям.

Освоить азы проведения массовых мероприятий предлагалось на практикуме «КТД в пионерском отряде», который провела для организаторов досуга педагог-организатор ГУО «Средняя школа №4 г. Марьина Горка» Бривач Оксана Васильевна.

В ходе встречи пионеры выяснили, что быть лидером организации и представлять ее интересы – сложная и очень ответственная миссия. А самое главное – этому надо учиться!

Интересные идеи участники занятия районной школы пионерского актива повезли в свои дружины.

Елена Коптева,

председатель районной пионерской организации.