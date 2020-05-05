75 лет Великой Победе Главное 

Акция «Беларусь помнит. Дорогами войны» прошла в Тальке

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Праздничным мероприятиям, посвященным 75-летию Великой Победы,  дала старт акция «Беларусь помнит. Дорогами войны». В нашем районе она проходит второй год подряд. Представители общественных организаций,  идеологического корпуса посещают места,  связанные со значимыми для истории района военными событиями, чтобы отдать дань памяти героям Великой Отечественной войны. В этом году  они  побывали в Тальке.

Большую роль в освобождении района от немецко-фашистских захватчиков летом 1944 года сыграли воины 1-го гвардейского  Донского ордена Ленина и ордена Суворова Краснознаменного танкового корпуса.  В Тальке наступающие  части этого соединения столкнулись с  жестким сопротивлением противника, преодолев которое, 2 июля 1944 года освободили Марьину Горку.

В населенном пункте несколько братских могил, в которых покоятся воины частей и подразделений 1-го гвардейского Донского танкового корпуса. Одна из них находится на территории железнодорожной станции Талька. Ее посетили участники акции. Для них был подготовлен краткий экскурс в историю освобождения района. Лидеры общественных объединений и представители идеологического корпуса  возложили цветы к воздвигнутому на братской могиле памятнику, который венчает фигура коленопреклоненного солдата.

Наталья ПАРХОМЧИК.

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