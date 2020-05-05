Акция «Беларусь помнит. Дорогами войны» прошла в Тальке

Праздничным мероприятиям, посвященным 75-летию Великой Победы, дала старт акция «Беларусь помнит. Дорогами войны». В нашем районе она проходит второй год подряд. Представители общественных организаций, идеологического корпуса посещают места, связанные со значимыми для истории района военными событиями, чтобы отдать дань памяти героям Великой Отечественной войны. В этом году они побывали в Тальке.

Большую роль в освобождении района от немецко-фашистских захватчиков летом 1944 года сыграли воины 1-го гвардейского Донского ордена Ленина и ордена Суворова Краснознаменного танкового корпуса. В Тальке наступающие части этого соединения столкнулись с жестким сопротивлением противника, преодолев которое, 2 июля 1944 года освободили Марьину Горку.

В населенном пункте несколько братских могил, в которых покоятся воины частей и подразделений 1-го гвардейского Донского танкового корпуса. Одна из них находится на территории железнодорожной станции Талька. Ее посетили участники акции. Для них был подготовлен краткий экскурс в историю освобождения района. Лидеры общественных объединений и представители идеологического корпуса возложили цветы к воздвигнутому на братской могиле памятнику, который венчает фигура коленопреклоненного солдата.

Наталья ПАРХОМЧИК.