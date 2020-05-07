Акция «Беларусь помнит. Солдаты Победы» проходит на Пуховщине (фотоотчет)

Накануне Дня Победы ветераны нашего района принимают поздравления. Юбилейные медали, продуктовые наборы и музыкальные номера — каждый ветеран лично принимает поздравления возле дома. Те, кому позволяет здоровье, выходят во двор. Некоторые наблюдают за происходящим, стоя на балконе или глядя в окно.