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Акция «Беларусь помнит. Солдаты Победы» проходит на Пуховщине (фотоотчет)

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Елизавета Семеновна Санько.

Накануне Дня Победы  ветераны нашего района принимают поздравления. Юбилейные медали, продуктовые наборы и музыкальные номера — каждый ветеран лично принимает поздравления возле дома. Те, кому позволяет здоровье, выходят во двор. Некоторые наблюдают за происходящим, стоя на балконе или глядя в окно.

Иван Андреевич Фонов.

 

Нина Федосеевна Елизарова.

 

Военный оркестр играет для Марии Андреевны Рябченко.

 

Мария Андреевна Рябченко.

 

Раиса Федоровна Сучкова.

 

Во время поздравления.

 

Иван Макарович Мирошников.

Пелогея Федоровна Кожевникова.

 

Алексей Алексеевич Пушкин.

 

Анатолий Петрович Скиталец.

 

Николай Григорьевич Антипов.

 

Михаил Александрович Матвиец.

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