Акция «Безопасный переход» стартует на Минщине

Областная профилактическая акция «Безопасный переход» пройдет с 18 по 22 мая.

Всего в Минской области с начала года произошло 216 ДТП, в которых 46 человек погибли, 215 – получили травмы различной степени тяжести.

Анализ оперативной обстановки в сфере обеспечения дорожной безопасности на территории Минской области с начала 2020 года указывает на ряд проблемных вопросов, в частности – состояния пешеходного травматизма.

По-прежнему основными причинами совершения таких происшествий являются как нарушения ПДД пешеходами, так и не выполнение требований Правил водителями транспортных средств в части проезда нерегулируемых пешеходных переходов и предоставления преимущества в движении пешеходам.

За 4 месяца уже на пешеходных переходах произошло 36 ДТП, в результате которых 2 пешехода погибли, 37 получили травмы.

14.01.2020 около 08.10 вблизи д.Петковичи Дзержинского района водитель 1984 г.р., двигаясь на автомобиле «Форд Транзит» в направлении г. Минска, совершил наезд на местную жительницу, 1941 г.р., которая переходила проезжую часть дороги справа налево по ходу движения транспортного средства по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда пешеход от полученных телесных повреждений скончалась на месте ДТП.

15.04.2020 около 22.05 часов в г. Молодечно водитель 1980 г.р., двигаясь на автомобиле «Вольво S40», совершил наезд на пешехода 2001 г.р., который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП молодой человек с полученными травмами госпитализирован.

24.04.2020 около 21.00 часов в г. Мядель водитель 1972 г.р., двигаясь на автомобиле «Додж Дуранго», совершил наезд на местную жительницу, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда женщина, 1950 г.р. получила телесные повреждения.

В густонаселенных городах области проблемой остаются наезды на пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах, где не только очевидна вина водителей, которые нарушают требования правил проезда нерегулируемых пешеходных переходов, но и пешеходы проявляют свою беспечность и недисциплинированность.

07.05.2020 около 04.15 часов в г. Борисове водитель 1994 г.р., управляя автомашиной «Рено», совершил наезд на пешехода 1979 г.р., который переходил проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП мужчина с полученными травмами доставлен в реанимационное отделение больницы. Пострадавший не был обозначен световозвращающими элементами.

Госавтоинспекция Минской области призывает водителей к удвоенному вниманию за рулем, особенно в условиях ограниченной видимости и при неблагоприятных погодных условиях. При подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу водитель обязан снизить скорость вплоть до остановки транспортного средства, чтобы уступить дорогу пешеходам. Если перед пешеходным переходом остановилось, стоит или замедлило движение транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся по соседним полосам движения в попутном направлении, должны также снизить скорость движения.

Имея преимущество, пешеход обязан быть предельно внимательным, осторожным, не отвлекаться при переходе проезжей части обязательно смотреть по сторонам, исключить разговоры по мобильному телефону и использования наушников при прослушивании какой-либо информации или музыки, своими действиями не создавать препятствия для движения транспортных средств.

Уважаемые водители и пешеходы! Относитесь друг к другу с пониманием и уважением! На дороге все равны и у каждого есть преимущество, но только тогда, когда оно не противоречит Правилам дорожного движения!

ОГАИ Пуховичского РОВД.