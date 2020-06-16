Акция для мотолюбителей прошла в Марьиной Горке

В Марьиной Горке Госавтоинспекция Минской области совместно с ДОСААФ и БРСМ во Всемирный день мотоциклиста провели профилактическую акцию, направленную на снижение аварийности с участием мотолюбителей.

Всем желающим, кому исполнилось 16 лет, было предложено бесплатно пройти квалификационный экзамен на право управления механическим транспортным средством подкатегории А1 (мотоциклы с объемом двигателя до 125 см3).

После проверки документов, удостоверяющих личность, и наличия медицинской справки был проведен теоретический экзамен по знанию Правил дорожного движения.

Участники, успешно сдавшие первый этап, проследовали на автодром для оценки практических навыков по вождению мотоцикла.

Перед началом испытаний экзаменующиеся одевали защитную амуницию: мотошлем, мотоперчатки, наколенники и налокотники.

Необходимы было безошибочно пройти несколько элементов — движение по прямой с переключением передач с низшей на высшую и наоборот, управление на минимальной скорости (колейная доска), выполнение разворотов малого радиуса (габаритная восьмерка), выполнение поворотов малого радиуса (габаритная «змейка»), маневрирование в условиях ограниченного времени, торможение и остановка при движении на второй скорости. Однако справились не все претенденты. Из 36 кандидатов только 7 успешно сдали экзамен и получат водительское удостоверение с соответствующей категорией.

Источник: сайт УВД Миноблисполкома