Акция ГАИ «Берегите детей»
Республиканская профилактическая акция ГАИ «Берегите детей!» посвящена предупреждению травматизма детей на дорогах
Срок: 11-18 августа.
Цель — избежать травматизма детей на дорогах.
Большинство ДТП происходит по вине водителей.
Водители обязаны:
— обеспечивать безопасную перевозку детей;
— быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов, вблизи детских учреждений, остановок общественного транспорта, во дворах;
— соблюдать скоростной режим.
Родители обязаны:
— напомнить ребенку о дорожной безопасности;
— объяснить, как следует переходить дорогу.
Наибольшее количество происшествий с участием детей в летний период фиксируется с пятницы по воскресенье.
В среднем 40% детей получают травмы на дорогах в летний период.
Важно!
За 7 месяцев 2021 года на дорогах погибли 15 детей, еще 233 несовершеннолетних получили травмы.
Большинство пострадавших в автоавариях детей были пассажирами — 40,7%. Каждый второй несовершеннолетний пассажир перевозился с нарушением установленных правил.
92 (37%) несовершеннолетних стали участниками ДТП, будучи пешеходами, при этом 64 (69,5%) получили травмы по вине водителей транспортных средств, 40 из них — на пешеходных переходах.
46 несовершеннолетних получили травмы в ДТП в качестве велосипедистов. Также участниками ДТП стали 9 несовершеннолетних водителей механических транспортных средств.
Источник: ГУ ГАИ МВД.