Республиканская профилактическая акция ГАИ «Берегите детей!» посвящена предупреждению травматизма детей на дорогах

Срок: 11-18 августа.

Цель — избежать травматизма детей на дорогах.

Большинство ДТП происходит по вине водителей.

Водители обязаны:

— обеспечивать безопасную перевозку детей;

— быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов, вблизи детских учреждений, остановок общественного транспорта, во дворах;

— соблюдать скоростной режим.

Родители обязаны:

— напомнить ребенку о дорожной безопасности;

— объяснить, как следует переходить дорогу.

Наибольшее количество происшествий с участием детей в летний период фиксируется с пятницы по воскресенье.

В среднем 40% детей получают травмы на дорогах в летний период.

Важно!

За 7 месяцев 2021 года на дорогах погибли 15 детей, еще 233 несовершеннолетних получили травмы.

Большинство пострадавших в автоавариях детей были пассажирами — 40,7%. Каждый второй несовершеннолетний пассажир перевозился с нарушением установленных правил.

92 (37%) несовершеннолетних стали участниками ДТП, будучи пешеходами, при этом 64 (69,5%) получили травмы по вине водителей транспортных средств, 40 из них — на пешеходных переходах.

46 несовершеннолетних получили травмы в ДТП в качестве велосипедистов. Также участниками ДТП стали 9 несовершеннолетних водителей механических транспортных средств.

Источник: ГУ ГАИ МВД.