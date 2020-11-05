Акция «Трезвый водитель» стартует на дорогах Пуховщины

На территории Пуховичского района с 6 по 9 ноября пройдет профилактическая акция «Трезвый водитель».

За 10 месяцев на территории Пуховичского района 7 ДТП совершили водители в состоянии алкогольного опьянения, в результате которых 3 человека погибли и 10 получили травмы различной степени тяжести. За указанный период сотрудниками ГАИ было задержано 139 водителей в состоянии опьянения.

В ходе акции «Трезвый водитель» созданы рейдовые группы из числа сотрудников ГАИ и других служб милиции общественной безопасности. Несение нарядов милиции приближено к местам расположения объектов торговли спиртными напитками и увеселительных заведений (кафе, дискотеки, сельские клубы), массового отдыха, особенно в вечернее и ночное время суток.

А водителям напоминаем!

Действующим законодательством за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, либо передачу права управления нетрезвому, а также отказ от прохождения освидетельствования предусматривается наказание в виде лишения права управления всеми видами транспортных средств сроком на 3 года и штрафом от 50 до 100 базовых величин.

За повторное управление в состоянии алкогольного опьянения в течение года правонарушитель привлекается к уголовной ответственности, при этом, предусмотрена специальная конфискация транспортного средства, которым управляли в состоянии опьянения, независимо от права собственности.

Уважаемые граждане! Если вы видите или знаете, что транспортным средством управляет водитель в состоянии опьянения, сообщите в дежурную часть ГАИ по телефону 102 (звонок бесплатный). Ваша информация ОСТАНОВИТ БЕДУ!

ОГАИ Пуховичского РОВД.