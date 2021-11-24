Акция в ГУО «Червенский профессиональный строительный лицей» (фоторепортаж)

Активные студенты лицея приняли участие в республиканской акции «Не прожигай свою жизнь».

В рамках второго этапа республиканской акции «Не прожигай свою жизнь» сектор пропаганды и взаимодействия с общественностью совместно с инспекцией надзора и профилактики Пуховичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям провели мероприятие со студентами филиала ГУО «Червенский профессиональный строительный лицей» в поселке Правдинский Пуховичского района.

Началось мероприятия со вступительной речи инспектора инспекции надзора и профилактики Пуховичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Павла Петровича, который рассказал ребятам об оперативной обстановке в районе, о гибели людей по причине неосторожного обращения с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения, численность которых составляет более 20%, как основных причин пожара.

Затем специалист сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Пуховичского РОЧС Анна Васильчик продемонстрировала студентам фильм «Жертвы пагубной привычки». После чего задала ребятам несколько вопросов и предложила поучаствовать в конкурсах, направленных на борьбу с курением.

Для участия в конкурсах было предложено всей целевой аудитории разделиться на две команды. Сначала каждые из команд активно и с радостью внесли свою идею в рисунок портрета курильщика глазами студентов. По итогу портреты были продемонстрированы, как наглядный пример тому, какими ребята могут стать при злоупотреблении пагубной привычки.

В следующем конкурсе специалистом сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью было предложено поучаствовать в борьбе «Армреслинг» с направленностью за здоровый образ жизни, в котором приняли участие не только парни, но и девушки.

Не менее активно юные студенты принимали участие и в интеллектуальной игре «Филворд», в которой нужно было найти 15 слов на тему связанной с деятельностью службы спасения, и показали отличные результаты своих знаний.

В то время пока несколько человек были задействованы в интеллектуальной игре, другие ребята поиграли в интерактивные мозаики кампании, скаченные по предложенным QR-кодам.

В завершении Анна Васильчик предложила ребятам, которые знакомы с сигаретой, подписать клятву борца с курением и впредь отказаться от пагубной привычки, которая приводит к гибели людей.

Пуховичский РОЧС.