Активисты БМООСП готовы прийти на помощь

В рамках первого этапа республиканской акции «Молодежь за безопасность» районный комитет ОО «БРСМ», работники Пуховичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям совместно с активистами БМООСП оказывают шефскую помощь гражданам своего района.

Активистами БМООСП (учащимися ГУО «Марьиногорская гимназия», ГУО «Средняя школа № 2 г. Марьина Горка» и ГУО «Средняя школа № 4 г. Марьина Горка») была оказана шефская помощь одиноким и одиноко проживающим пенсионерам на территории г. Марьина Горка.

Юные волонтеры помогли в решении различных бытовых вопросов: убрали территорию домовладений и приусадебные участки от мусора, перенесли и складировали дрова, перекопали грядки и многое другое. После этого ребята напомнили пенсионерам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и электрооборудования, а также озвучили порядок действий в случае возникновения пожара. Для большей безопасности пенсионеров, активисты установили автономный пожарный извещатель, который будет оберегать дом от пожаров.

Пуховичский РОЧС.