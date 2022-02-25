Активная явка избирателей на Блужском участке для голосования №12

На Блужском участке для голосования №12, расположенном в “Блужский учебно-педагогический комплекс детский сад-базовая школа им. Н. Чепика зарегистрировано 423 избирателя. Высказать свою гражданскую позицию придут сюда жители агрогородка Блужа, деревень Бобы, Городень, Плитница, Поддегтярня, Угодино. Среди них 6 человек, которым исполнилось 18 лет, придут на участок впервые.

—Как показали первые дни досрочного голосования, более активно люди идут отдать свои голоса с 10 до 14 часов, — говорит председатель Блужского участка для голосования №12 Анастасия Корень. — Еще формируются списки тех, кого члены комиссии посетят на дому, но уже подали заявку 35 человек. Это пожилые люди, которым трудно самостоятельно добраться до центра агрогородка. Например, в деревне Поддегтярня уже 12 человек подали заявки и будут ожидать дома в день референдума.

Жительница агрогородка Блужа Людмила Свидинская пришла проголосовать досрочно. — Сейчас я на заслуженном отдыхе. Работала оператором машинного доения на молочно-товарной ферме. Воспитала троих детей. У меня уже шесть внуков. Я очень хочу, чтобы мы жили в процветающей стране, а наши дети и внуки с уверенностью смотрели в будущее.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.