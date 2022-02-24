Активно голосуют жители пригорода Марьиной Горки!

В эти дни идет досрочное голосование на референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь.

— На нашем участке для голосования люди довольно активно принимают участие в досрочном голосовании, — говорит председатель Новоселковского участка для голосования №20 Марина Войтеховская. — Всего у нас зарегистрировано 1127 человек из 11 населенных пунктов. В том числе из агрогородка Новоселки, деревни Дайнова, Лядцо. Участок расположен в Доме культуры, рядом почтовое отделение, магазин. Многие приходят оплачивать коммунальные услуги на почтовое отделение, и заодно голосуют.

Впервые голосующих на Новоселковском участке №20 26 человек, для них подготовлены небольшие подарки, чтобы этот день запомнился. В основной день голосования на участке будут раздавать буклеты о здоровом образе жизни. Выступят народный коллектив “Новоселочка”, детская вокальная группа “Пралеска”.

На дому голосовать в день референдума свой голос смогут отдать 30 человек. Они уже подали заявки для того, чтобы их посетили члены комиссии. В основном это люди в возрасте и инвалиды.

Досрочно пришла проголосовать Надежда Саковская. — Я уже на пенсии, а в день голосования поеду к детям в Минск, поэтому решила отдать свой голос заранее.

Заранее пришел проголосовать и Сергей Свиридов из деревни Дайнова. — В день выборов я буду дежурить на участке для голосования в Голоцком сельсовете, поэтому решил выполнить свой гражданский долг накануне Референдума.

—Первые дни показали, что многие граждане решили сделать свой выбор заранее, — отмечает Марина Леонидовна. — На утро четверга проголосовало на 12 процентов жителей, зарегистрированных на нашем участке.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.