Александр Лукашенко: Нам нужно выстоять

Президент Беларуси 30 июля собрал актив местной вертикали для проведения встречи по актуальным вопросам общественно-политической обстановки.

Не навредить государству

«Ключевой принцип — не навреди государству. Любая деятельность — общественная, политическая — наряду с неукоснительным соблюдением закона должна обязательно соотноситься с вектором государственной политики», — заявил Глава государства.

Он акцентировал внимание, что у разных людей могут быть разные мнения, но призывы к действиям, направленным против страны и курса, одобренного большинством, недопустимы. «Это как минимум попрание так называемых демократических норм», — убежден белорусский лидер.

Соответствовать интересам людей

«Сегодня надо быть на шаг впереди в непосредственном общении с гражданами. Нового здесь я ничего не скажу. Слушайте людей. В условиях развития современных средств коммуникации это не является сложной задачей. Мое принципиальное требование вы знаете: принимаемые решения должны идти от жизни и соответствовать интересам людей», — заявил Александр Лукашенко.

Концепт будущего Беларуси

Говоря об обеспечении безопасности и порядка на современном этапе, белорусский лидер обратил внимание, что нужно активно разъяснять населению принимаемые законодательные изменения. Особенно это важно сейчас, когда ведется работа над проектом новой Конституции.

«Предлагаемые в Основной закон изменения — это концепт будущего Беларуси. Будущего, которое обсуждалось на диалоговых площадках, в общественных объединениях, трудовых и учебных коллективах. Все, кто хотел принять в этом обсуждении участие, были услышаны», — сказал Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что для принятия Конституции предстоит провести референдум, и он должен пройти на образцовом уровне.

О вакцинации

«Мы с вами пережили полтора года пандемии. Сейчас на повестке дня стоит вопрос вакцинации. В стране созданы все условия для тех, кто хочет обезопасить себя и своих близких», — сказал Президент.

«У нас вакцин хватает. Но это будет добровольно, по желанию человека», — подчеркнул белорусский лидер.

Кадровая политика

Глава государства потребовал ужесточения кадровой дисциплины, что является важным аспектом для обеспечения безопасности и порядка на современном этапе. «Говорю прямо: на ответственных постах не место тем, кто открыто выступал против политического курса страны», — подчеркнул белорусский лидер.

«Главное — не потерять тех, кто не дрогнул и в острый период открыто выступал в защиту государства. Они у вас должны быть на постоянном контроле ради поддержки. В первую очередь для таких людей кадровый резерв в райисполкомах должен стать настоящей социальной и профессиональной лестницей наверх», — сказал Александр Лукашенко.

В эпицентре цивилизационного противостояния

«Все, что мы прошли, — это не спонтанные атаки, а последовательная и скоординированная политика Запада. Попытки расшатать общество, дезориентировать людей продолжаются и будут продолжаться на всех тактических направлениях», — подчеркнул Александр Лукашенко. — «Наша страна, будучи связующим звеном между Западом и Востоком, попала в эпицентр цивилизационного противостояния».

Сильнее технологий цветных революций

Президент обратил внимание, что сегодня Беларусь держит удар во всех сферах жизни: политической, дипломатической, информационной, общественной, на уровне военных угроз, в сфере исторической политики.

«Наши ценности не вписываются в систему глобалистского мироустройства, потому что противоречат и мешают целям тех, кто в этой системе намерен доминировать. В отличие от нас, белорусов, как и большинства народов мира, ведь что не нравится на самом деле, я бы даже сказал, раздражает, — то, что белорусы являются хранителями мира, христианских традиций и, скажем откровенно, здорового консерватизма. Что мы являемся образцом межнационального, межконфессионального и социального единства — всего того, что делает нас, как и любое другое государство, суверенными, независимыми. И особенно их раздражает то, что мы оказались сильнее технологий так называемых цветных революций», — убежден Президент.

Главная цель западных санкций

«С таким размахом ограничительных мер мы еще не сталкивались, хотя мы это не драматизируем. Да, Запад понимает ущербность санкционной тактики для самого себя. Поэтому вводит санкции поэтапно — пакетно. Они как бы нащупывают наши болевые точки. Бьют прежде всего по экспортным отраслям белорусской экономики: нефтехимия, машиностроение, калийная отрасль и прочее. Но главная цель — оставить народ без пенсий, зарплат, пособий, образования, медицинского обслуживания (особенно сейчас) и вызвать недовольство белорусов», — обратил внимание Александр Лукашенко.

Другими словами, отметил Президент, деморализовать трудовые коллективы, вызвать новую волну стачек и протестов. «Тем самым они целятся в основу белорусской модели развития — социальное государство. Но именно такой, подчеркну, традиционный для нас уклад жизни и обеспечивает особую защиту наших граждан от санкций. Тем более, когда речь идет об уязвимых слоях населения», — сказал Глава государства.

Повод нарастить внутренние резервы

Глава государства отметил необходимость последовательной реализации решений Всебелорусского собрания, реализуя вектор на устойчивое созидание.

«Ключевые решения, принятые на форуме, остаются для нас приоритетами, несмотря ни на какие внешние обстоятельства. Какие бы трудности ни создавали санкции, для нас это повод нарастить внутренние резервы, совершенствовать систему управления, работать с инвесторами и каждый день добавлять. Мы ни на миллиметр не должны упасть по валовому внутреннему продукту, по движению нашей экономики. Ни в коем случае недопустимо», — подчеркнул белорусский лидер.

«Снижения производства, продаж продукции промышленности и сельского хозяйства быть не должно. В этом суть наших антисанкций», — сказал он.

Свобода слова переросла в экстремистскую деятельность

«Сегодня уже все должны понимать, с какой конкретной целью по всей стране создавались ангажированные информационные ресурсы: сайты, Telegram-каналы, видеоблоги, группы в социальных сетях, мессенджеры. Вся Беларусь была окутана этой сетью», — отметил Александр Лукашенко.

«Завершается системная работа по наведению порядка в информационном поле. Здесь важно понимать: мы боремся не с инакомыслием или разными мнениями. Упаси Господь. Под эту марку вырезать разные точки зрения — все, пропадем, погибнет страна. Просто свобода слова, которую мы защищаем конституционно, сегодня переросла в экстремистскую деятельность. И против этого мы будем бороться жестко и решительно. Мы не отступим», — подчеркнул Президент.

Курс на развитие сильной и суверенной страны

«Этот год объявлен Годом народного единства. 17 сентября в нашей стране впервые будет отмечаться новый государственный праздник — День народного единства. Он должен пройти на достойном уровне, стать запоминающимся для каждого белоруса, обрести со временем свой неповторимый колорит, — сказал Александр Лукашенко. — Дата выбрана не случайно: она приурочена к началу освободительного похода Красной армии в Западную Беларусь в 1939 году. Прошло больше полувека, но память об этом событии живет в сердцах белорусов, потому что оно стало актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли».

«Вот почему нужны суверенитет и независимость: чтобы нас никогда больше против нашей воли не делили. 17 сентября символизирует незыблемость территориальной и этнической консолидации белорусской нации», — отметил Александр Лукашенко.

БелТА.