Александр Лукашенко посетил с рабочей поездкой Солигорский район

В Солигорске глава государства встретился с активом Минской области, а затем посетил предприятие «Белкалий-Мигао». Подобные встречи с активом областей Александр Лукашенко уже провел в Могилеве, Гродно и Бресте.

Во время встречи в Солигорске о социально-экономическом развитии Минской области доложил председатель облисполкома Александр Турчин.

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал мнение, что в Минской области должно быть реализовано 2-3 крупных инвестпроекта в следующей пятилетке.

Глава государства отметил: программа социально-экономического развития на предстоящие пять лет будет прописана так, чтобы она была понятна не только активу, но и чтобы простые люди, руководители предприятий понимали, что будет. Александр Лукашенко напомнил: еще в советские времена при составлении подобных планов четко прописывались инвестиции и предприятия, которые необходимо ввести в строй.

«Очень хотелось бы, чтобы кроме традиционных появились новые. Для Минской области одним предприятием обойтись нельзя. Два-три, но это должно быть абсолютно обоснованно, для этого должны быть денежные средства», — подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко напомнил, что полгода назад при назначении нового губернатора он уже встречался с активом региона в более узком составе и тогда были намечены ключевые направления развития на предстоящие годы. «Конечно, все это будет уточняться с расчетом на пятилетку», — отметил глава государства.

Глава государства также посетил предприятие «Белкалий-Мигао».

Создать в Беларуси производство нитрата калия решили еще три года назад. В мае 2017-го было подписано соглашение между китайской компанией «Мигао Корпорейшн» и «Беларуськалием». Для реализации проекта создали совместное предприятие — ООО «Белкалий-Мигао». В новый завод инвестировали Br238 млн.

По информации сайта Миноблисполкома.