Александр Лукашенко вступил в должность Президента Беларуси

Глава государства Александр Лукашенко сегодня во время торжественной церемонии инаугурации во Дворце Независимости заявил, что вступает в должность Президента с чувством гордости за белорусов.

«В этот торжественный день Президент дает клятву на верность Отечеству и народу с особым чувством. В нем очень много гордости за белорусов, которые с честью прошли испытания на прочность, прежде всего, своих убеждений, — сказал Александр Лукашенко. — День вступления в должность Президента — это день нашей с вами победы, убедительной и судьбоносной. Мы не просто выбирали президента страны — мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость. И в этом плане нам предстоит еще немало сделать».

Глава государства заявил, что этот год войдет в историю Беларуси как крайне эмоциональный период. «Нашей государственности был брошен беспрецедентный вызов — вызов неоднократно отработанных безотказных технологий уничтожения независимых государств. Но мы оказались в числе очень немногих — даже, может быть, единственные, — где «цветная революция» не состоялась. И это выбор белорусов, которые ни в коем случае не хотят потерять страну», — подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко отметил, что эти события позволили убедиться в том, что белорусы в абсолютном большинстве любят свою землю, желают ей мира, спокойствия и процветания. «Несмотря на дьявольски изощренные подталкивания извне, сохранили уважение друг к другу», — добавил он.

Источник: БелТА.