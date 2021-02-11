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Александр Лукашенко выступит с докладом на VI Всебелорусском народном собрании

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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко выступит с докладом во время шестого Всебелорусского народного собрания, которое пройдет в Минске 11-12 февраля под девизом «Единство. Развитие. Независимость». Об этом БелТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Доклад Президента традиционно планируется в первый день работы ВНС. Открытие форума, доклад главы государства и выступления участников будут транслироваться в прямом эфире по белорусским телеканалам и Первому национальному каналу Белорусского радио. Трансляция будет также доступна на сайте шестого Всебелорусского народного собрания и интернет-площадках ведущих государственных СМИ. Начало мероприятия запланировано на 11.00.

Ожидается, что Александр Лукашенко примет участие в работе ВНС и 12 февраля.

Телеверсию Всебелорусского народного собрания зрители смогут увидеть 14 февраля в вечернем эфире белорусского телевидения.

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