Выездной прием граждан в Марьиной Горке провел председатель Минского областного исполнительного комитета Александр Турчин

С просьбой поспособствовать организации автобусного маршрута в залинейной части Марьиной Горки к губернатору обратилась Антонина Сипач. Жителям микрорайона, расположенного между улицами Андреевская и Петра Гучка, действительно далеко и неудобно добираться до значимых объектов городской инфраструктуры. Определенные трудности в этом плане создает железная дорога.

Председатель районного исполнительного комитета Виктор Коледа сообщил, что проблема уже находится в стадии решения. Определено, что для того, чтобы продлить городской маршрут №3, на улицах Петра Гучка и Андреевская необходимо оборудовать дополнительные остановочные пункты. Всего их нужно 12. Цена вопроса — 180 тысяч рублей. Решить эту проблему предполагается в начале следующего года.

Александр Турчин заметил, что приступать к работам можно уже и сейчас, пока погодные условия позволяют, и проводить их поэтапно.

Вопрос обустройства пешеходной дорожки на железнодорожном переезде с осиповичской стороны в Марьиной Горке поднял Александр Кирильчик. Он рассказал, что, когда идут дожди, обочины дороги размывает и пешеходам приходится выходить на проезжую часть. А это может стать причиной аварийных ситуаций.

Александр Турчин поручил решить эту проблему в следующем году. Перед этим изучить, как много пешеходов передвигаются через железнодорожный переезд, рассчитать стоимость работ по обустройству дорожки.

В поселке Дружный с начала этого года возникла проблема с качеством воды. Об этом председателю Миноблисполкома рассказали Оксана Мисюченко и Анастасия Корнейчик. Но при этом жители платят за воду полную стоимость, хотя обещали сделать перерасчет.

Александр Турчин настоял, чтобы в жировках за май людям сделали перерасчет. Генеральному директору ГО «ЖКХ Минской области» Василию Шашку дано поручение провести необходимые меро-приятия по воде и завершить их до 10 июня. На контроле эту проблему держит районный исполнительный комитет. Губернатор подчеркнул, что эти вопросы берет под личный контроль.

Евгений Громыко и Сергей Свинцов обратились с вопросом об увеличении мощности линии электропередачи в микрорайоне индивидуальной жилой застройки. Они рассказали, что при заселении им дали на подключение 8 кВт на домовладение. Однако этого недостаточно, чтобы установить электроотопление. Чтобы увеличить мощность, нужно делать реконструкцию сетей. Александр Турчин дал поручение Минскэнерго рассмотреть все возможные варианты решения этой проблемы.

Председатель Минской областной организации ОО «Белорусский союз офицеров» Владимир Белоусов и член районной организации Александр Казак подняли вопрос о благоустройстве памятников и воинских захоронений.

Александр Турчин отметил, что нельзя оставлять без внимания ни одно воинское захоронение. Обустройством нужно заниматься регулярно. Губернатор подчеркнул, что он склоняется к мысли о создании общих мемориалов в крупных населенных пунктах. «Они всегда будут досмотрены, к ним всегда будут идти люди, в отличие от лесных могил», — сказал Александр Турчин. По его мнению, эти вопросы нужно решать сообща.

Всего за помощью в решении проблем к губернатору обратилось восемь человек. Он внимательно выслушал всех заявителей и поручил детально изучить их проблемы и найти решения:

— Сегодняшний прием не сильно отличается от приемов в других регионах области. Жилищно-коммунальное хозяйство — это та сфера, которая больше всего волнует наших жителей, начиная от простой подсыпки дороги и заканчивая масштабными и сложными проблемами, касающимися, например, качества воды. К сожалению, все проблемы нельзя решить в течение одного года, но мы двигаемся в правильном направлении. Может быть, активнее нужно информировать наших граждан о планах на год, о наших возможностях, чтобы люди понимали, когда решится их вопрос. Хочу еще раз подчеркнуть: если даешь обещание, его нужно выполнять.

Также Александр Турчин отметил, что Пуховичским райисполкомом работа по обращениям граждан проводится на должном уровне. А озвученные проблемы будут решаться совместными усилиями.

Стоит отметить, что многие вопросы, поднятые на приеме у губернатора уже находятся в стадии решения. В работе выстроены приоритеты. В первую очередь решаются самые главные проблемы. Например, уже проведена реконструкция улицы Луначарского, начинаются работы на улице Чапаева.

Наталья ПАРХОМЧИК.