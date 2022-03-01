Начальник станции “Пуховичи” Александр Засименко награжден престижной премией В.А. Яцкевича

Когда-то я очень любила поезда. Что-то романтичное виделось в суетливой атмосфере вагона, эмоциях встречающих и провожающих, вежливости и расторопности проводников, задушевных беседах соседей по купе. Утомляли разве только поездки в праздничные дни, когда в вагоне было много народа.

Но даже во времена моей юности, когда все воспринималось на позитиве, устроившись у окна и наблюдая за пролетающими мимо пейзажами, я почему-то с сочувствием думала о людях, которые живут буквально в нескольких метрах от железной дороги: как им, должно быть, неуютно от постоянного грохота колес, не прекращающегося ни днем, ни ночью…

А у начальника станции «Пуховичи» Александра Засименко на этот вопрос есть свой, профессиональный, ответ.

— Стук колес железнодорожных составов — это музыка для любого человека, который выбрал профессию железнодорожника, — говорит Александр Иванович, который, к слову, сам много лет живет в непосредственной близости к станции, и каждый раз слышит, как диспетчер объявляет о проходящих поездах. — В этом — романтика железной дороги…

И в школьные годы Александра привлекали поезда. Но еще больше — люди в форме. Такие строгие, важные, красивые… Быть может, именно поэтому, увидев объявление в газете о наборе учащихся в училище железнодорожников, он и его друг быстро приняли решение о будущей профессии.

— Работа железных дорог сложна и многообразна, поэтому существует множество различных профессий (инженеры, диспетчеры, начальники станций, вокзалов, участков, составители поездов, кассиры, проводники), объединенных одним понятием — железнодорожник. Я, например, получил в Унечском училище специальность дежурного по станции, — рассказывает Александр Засименко. — Это очень ответственная работа, ведь дежурный по станции руководит передвижением поездов, обеспечивает безопасность и выполнение графика движения, следит за отправлением и пропуском поездов. Дежурный осуществляет оперативное руководство подчиненными работниками, участвующими в перевозочном процессе. Для такой работы, конечно, нужен опыт. Поэтому по окончании училища я некоторое время работал составителем поездов. Потом была служба в армии, после которой я устроился на станцию Руденск по своей специальности. В 1991 году закончил заочно Белорусский институт инженеров железнодорожного транспорта.

В Руденске Александр Иванович встретил свою будущую жену. И сегодня уверен, что совсем не случайно пересеклись на станции их «железнодорожные» пути. Супруга Ирина, кстати, до сих пор трудится на станции в Руденске.

А Александр Иванович, отработав после Руденска 15 лет ревизором движения, получил назначение на место начальника станции «Пуховичи».

— К этому моменту мне захотелось что-то изменить в жизни, — говорит Александр Засименко. — Постоянные командировки — это непросто, согласитесь. К тому же, смена вида деятельности, как правило, приносит позитивные эмоции. И для меня новая должность стала своеобразным вызовом: получится ли поднять на новый уровень работу станции и изменить к лучшему ее функционирование?

Начальник железнодорожной станции — очень ответственная должность. На его плечи ложится организация работы железнодорожной станции и взаимодействие ее с другими структурными подразделениями по вы­полнению пассажирской, грузовой и поездной работы.

— Ты обязан думать и предпринимать меры по обеспечению безопасности перевозок, сохранности грузов и подвижного состава, сле­дить за состоянием всех станционных сооружений, устройств и оборудования, заботиться о своевременном техническом пе­ревооружении станции,— рассказывает о своей работе Александр Иванович. — За те 8 лет, которые я руковожу станцией, мы многое смогли изменить к лучшему. Пуховчане, думаю, не успели забыть, каким неуютным ранее был зал ожидания, каким «старомодным» — само здание станции. Мы выполнили капитальный ремонт здания: обновили фасад, отремонтировали помещения, установили мягкие удобные скамейки для пассажиров, телевизор. Выполнена также реконструкция моста через железнодорожные пути. Он стал крытым и безопасным.

Улучшаются с каждым годом и производственные показатели. По итогам работы за прошлый год увеличились показатели по погрузке и выгрузке грузов (110 и 112 процентов к уровню 2020 года).

По-прежнему востребованными остаются пассажирские перевозки. Увеличивается, например, число желающих передвигаться на поездах бизнес-класса (Калинковичи-Минск). Но, к сожалению, веяние времени таково, что часть пассажиров «забирают» автомобильные перевозчики. Кроме того, те, кто предпочитает все же добираться до места назначения на поездах, также вынуждены иногда отказываться от поездок из-за участившихся отмен рейсов. А отмены происходят по объективным причинам: железнодорожные пути нуждаются в ремонте. Время ремонта закончится, и стабильности в расписании будет больше. Нужно подождать, понимая, что ремонт необходим, ведь главное на железной (как и любой другой) дороге — это безопасность.

Говоря об этом, Александр Иванович не скрывает гордости за то, что за последние 8-9 лет на станции не было допущено случаев травмирования людей.

— Безопасность — это главное в нашей работе, — говорит Александр Иванович. — Мы уделяем много внимания обучению персонала безопасным условиям труда, грамотному реагированию на экстренные ситуации, следим за производственной дисциплиной. От профессионализма наших работников многое зависит. Взять хотя бы случай с перекрытием путей в 2020 году. Дежурный по станции быстро среагировала на изменившиеся показатели приборов, вовремя подала сигнал тревоги. Машинист также сделал все зависящее, чтобы аварии не произошло.

К счастью, подобные ситуации, угрожающие жизни пассажиров, — это исключение. Его могут сделать реальностью неадекватные люди, для которых жизнь других ничего не стоит.

Впрочем, говорить хочется не о грустном, а о приятном. Тем более, причиной встречи с начальником станции «Пуховичи» послужила хорошая новость о том, что Александр Засименко награжден за многолетний добросовестный труд самой престижной для работников железнодорожного транспорта премией имени машиниста Владимира Яцкевича.

Для справки:

Машинист локомотивного депо «Минск» Владимир Александрович Яцкевич погиб 12 января 1967 года, предупреждая на перегоне Пруды-Залесье наезд на группу отцепившихся от грузового поезда вагонов. За проявленное мужество машинист посмертно был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Премия Владимира Яцкевича присуждается ежегодно в январе лучшим работникам и коллективам.

— Эта награда очень почетна для любого, кто трудится на железной дороге,— говорит Александр Иванович. — И я горжусь этим фактом своей трудовой биографии. Но считаю, что заслуга в нем не только моя, но и всего коллектива, которым я руковожу. Каждый человек на своем рабочем месте делает все возможное, чтобы производственный процесс шел без сбоев, чтобы мчались поезда, чтобы пассажиры получали качественную и безопасную услугу по перевозке. Ну, а мы все получали удовольствие от любимой работы.

В том, что она любимая, не сомневается никто из окружения Александра Ивановича. Он всегда гордился тем, что делает нужную для общества работу, и всегда старался делать ее добросовестно. Настолько, что, засыпая и просыпаясь, невольно прислушивается к доносящимся со стороны станции объявлениям диспетчера: «Ко второму пути прибывает пассажирский поезд…». Состав прибывает — значит, все в порядке, и работа идет по плану…

Елена ШАНТЫКО.