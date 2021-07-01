Алексей Бобко считает, что главное  в продвижении здорового образа жизни это мотивация

Здоровый образ жизни, ЗОЖ… О нем слышали почти все. А как иначе, если сегодня об этом говорят врачи, идут передачи на всех ТВ-каналах. Популярные блогеры на различных интернет-платформах ежедневно рассказывают о грамотном выборе методов тренировок, рациональном питании, брендах спортивных добавок и о том, как обрести мотивацию для занятий спортом. Это важно, ведь встать и пойти по городу со скандинавскими палками в руках, к примеру, сможет не каждый.

А вот посетителей воркаут-площадки в парке Любы Гайдученок мотивировать уже нет надобности: крепкие и накачанные молодые парни точно знают, что делают, когда идут заниматься на перекладинах и брусьях. Один из завсегдатаев — Алексей Бобко.

Алексей занимается активным продвижением здорового образа жизни. В помощь ему — интернет и социальная сеть Инстаграм. Там он ведет стримы своих тренировок, размещает ход выполнения упражнений, дает советы и консультации.

Последние 5 лет Алексей активно занимается именно воркаутом и достиг в этом виде спорта завидных результатов. Подтянуться, к примеру, он может больше 30 раз. Отжимаясь на брусьях, навешивает себе дополнительный вес в 90 килограмм, используя для этого атлетический пояс.

Мотивация для начала занятий спортом у Алексея возникла из-за лишнего веса. Он честно признается, что ему хотелось стать более привлекательным, сильным и уверенным в себе. Спорт помог этого добиться.

В настоящее время Алексей получает высшее образование в «Международном университете «МИТСО». К выбору профессии юриста подходил осознанно, так как считает, что хорошее знание и понимание законов является залогом успеха в любых начинаниях. Не важно, бизнес это или спорт: все виды деятельности регулируются нормами законодательства.

Будучи человеком заинтересованным в продвижении здорового образа жизни, Алексей недавно обратился в РК ОО «БРСМ» с инициативой провести воркаут-фестиваль в Марьиной Горке. Там его поддержали и оказали всю необходимую помощь и содействие. И фестиваль состоялся. Это было интересно и увлекательно. Оказалось, что у нас немало людей, которые готовы последовать примеру завсегдатаев площадки в парке. Возможно, скоро здесь станет даже тесновато…

Станислав БЕЛОУСОВ.