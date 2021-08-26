Алексей Молочко: “Торф добудем с запасом”

Подходит к завершению сезон торфодобычи. О том, каким он был и какие задачи были поставлены перед торфодобывающим предприятием, рассказал директор филиала «ТБЗ «Сергеевичское» УП «Мингаз» Алексей

Молочко:

–– Сезон добычи завершится ближе к празднованию нашего профессионального праздника — Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности, который отмечается в первое воскресенье сентября. Торф убираем только в благоприятные солнечные дни: сырье должно быть сухим, качественным. В прошлом году сезон добычи начали раньше, в середине апреля. В этом году весна была поздняя, и мы приступили к добыче в середине мая. Первая тонна торфа легла в наши закрома 9 мая. Сезон немного затянулся.

В этом году поставлена задача добыть 130 тысяч тонн торфа, и с этим, уверен, мы справимся. Смело можно заявить, что торфа мы добудем с запасом на случай, если спрос будет больше, чем мы рассчитываем. У нас есть отраслевая программа, разработанная Министерством энергетики, рассчитанная на 2021-2025 годы. В соответствии с этой программой у нас определен объем реализации торфобрикета на пятилетку. К примеру, если предстоящая зима будет такая же, как прошлая, то запросы будут выше, чем мы планировали. В следующем сезоне будем видеть, какой спрос, и, при необходимости, скорректируем объем добычи на следующий год.

Основные виды продукции, производимые нашим предприятием, — это торф для компостирования и торфобрикет. Торф поставляем в основном для сельскохозяйственных предприятий, которые используют его для улучшения плодородия своих земель. Порядка 80 процентов от годового производства брикета уходит на цементные заводы. Еще часть поставляется в коммунальное унитарное предприятие по обеспечению топливом «Миноблтопливо», в которое входит ряд филиалов, в том числе и наш Пуховичский филиал. Пуховичский гортоп забирает самое большое количество торфобрикета по сравнению с остальными — порядка 3 тысяч тонн для населения и отопления социальных объектов.

Записала Марина РЫЖОВА.