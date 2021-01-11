Алла Ралькевич:  «Казалось, болезнь словно издевается  надо  мной…»

Сегодня о перенесенном коронавирусе бывший директор Марьиногорской гимназии Алла Васильевна Ралькевич может говорить относительно спокойно, хотя, наверное, предпочла бы насовсем забыть тот страшный месяц, который прошел в борьбе с болезнью. Но желание еще и еще раз сказать слова благодарности врачам, отвоевавшим ее у недуга, сильнее неприятных воспоминаний…

— Про ковид с самого начала прошлого года говорили все, — вспоминает Алла Васильевна.— Порой это даже злило: разве не о чем больше говорить? И, тем не менее, мы понимали, что проблема, с которой столкнулось человечество, действительно серьезная. Мне было прийти к такому пониманию даже проще, чем другим, потому что моя дочь Татьяна — врач. Именно она первой поняла, что происходит со второй моей дочкой Катей, которая внезапно почувствовала себя плохо, когда гостила у нас в Марьиной Горке вместе с детьми. Это было в июне, когда, казалось, наступило некоторое затишье.

У Кати поднялась температура, начался кашель. Дочку завезли в Минск, где после обследования подтвердили коронавирус. Нас всех посадили на самоизоляцию и также взяли тесты. Но тогда ни у меня, ни у внуков ковид не подтвердился.

Однако я поняла, что болезнь — вот она, рядом. И ты никогда не можешь быть уверен, что она пройдет мимо. Но как же не хотелось думать о плохом! Тем более, по жизни я всегда была оптимистом…

Лето прошло спокойно, хотя, признается Алла Васильевна, она несколько раз ловила себя на мысли, что не чувствует то запахов любимых цветов, то разрезанного лука…

Осенью Алла Васильевна вернулась на работу в школу, где преподает английский язык. И уже буквально в середине сентября начали появляться новости о том, что заболевают ученики и учителя.

В какой-то момент и Алла Васильевна почувствовала несвойственную ей слабость. Потом начался насморк, бесконечное чихание. Через несколько дней пропало обоняние. На этот раз уже не просто из-за заложенности носа…

— Затем появился кашель, который врачи называют лающим, — вспоминает Алла Васильевна. — Когда же присоединилась еще и ломота в теле, поднялась температура, начались страшные боли в животе, тошнота, все поняли, что это не обычная простуда. Компьютерная томография подтвердила воспаление легких, 30 процентов которых к тому времени были поражены вирусом. Так я оказалась в Марьиногорской ЦРБ.

Все палаты были заполнены: людей много, медсестры едва успевали бегать от одного больного к другому. Мне было плохо, температура упрямо держалась на отметке 38,3°С. Я порой не понимала, что происходит вокруг. Ни есть, ни пить не могла. Дал знать о себе и сахарный диабет…

Неожиданно вдруг упал и кислород в крови. Алле Васильевне тут же «вручили» кислородную маску. Первые часы она раздражает, но потом привыкаешь: а что делать, если ты задыхаешься даже от разговора?

— Я сутками лежала на животе, как говорили врачи. Но состояние не улучшалось. Лекарства не помогали так, как нужно было бы. Когда стало совсем плохо, мне начали капать плазму с антителами. И это сработало. Спасибо тем людям, которые, переболев, сдают свою кровь, чтобы спасти кого-то, — рассказывает Алла Васильевна. — С этого момента начался процесс выздоровления. Он шел по кривой: день лучше, день — будто снова умираешь.

На 15-й день болезни, уже после переливания плазмы, утром я проснулась с невероятным чувством голода. Вспомнила про рыбу, которую передала дочь. В 6 часов утра достала ее и начала есть, не дожидаясь завтрака. Когда в палату зашел доктор, я даже не смогла остановиться…

А потом случилось то, чего многие пациенты с ковид ждут как чуда: вернулись запахи.

— Запахи… Я снова слышу запахи! Проверила на любимых духах: да, мой аромат! А как пахло кофе!.. С этого дня я уже понимала, что иду на поправку.

Но заболеть проще, чем выздороветь. Процесс оказался гораздо более долгим. После больницы Алла Васильевна прошла курс реабилитации в санатории по специальной программе. Правильное питание, дыхательная гимнастика, сеансы психотерапии — все это дало результат.

— У каждого свое течение болезни, — говорит Алла Васильевна. — Многие переносят ее легче. Но я знаю точно одно: этот вирус очень коварен. Поэтому всем советую слышать то, что нам говорят врачи. Именно они вернули меня к жизни. Именно они ни на минуту не отходили от таких же, как я. Они изо дня в день совершают подвиг. Врачи, медсестры, санитарки, раздатчицы — настоящие герои. Я каждый день им говорю «спасибо»…

Елена ШАНТЫКО.

Фото: МЛЫН.БАЙ.