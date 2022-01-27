Ананич: референдум — возможность каждого гражданина участвовать в созидании будущего своей страны

Референдум — возможность каждого гражданина участвовать в созидании будущего своей страны, заявила журналистам заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Лилия Ананич, передает корреспондент БелТА.

«Референдум — это не просто общественно-политическая кампания. Это возможность и обязанность, на мой взгляд, каждого гражданина активно участвовать в созидании будущего своей страны. Мы говорим о том, что перед нашей страной стоят задачи дальнейшего развития, укрепления белорусской государственности. Мы понимаем, что сегодня есть объективная потребность дальнейшего развития, в том числе и с учетом смены поколений. И очень важно, чтобы сохранилась эта преемственность», — сказала Лилия Ананич.

Депутат подчеркнула: Беларусь состоялась в непростых геополитических условиях, подвергаясь санкциям и давлению извне. «Мы состоялись потому, что у нас в стране сильная президентская власть и самое главное — сильное социальное государство», — отметила она.