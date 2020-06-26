Анатолий Исаченко посетил ОАО «Машпищепрод»

Заместитель Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Анатолий Исаченко и председатель Пуховичского районного исполнительного комитета Виктор Коледа посетили открытое акционерное общество «Машпищепрод».

О работе коллектива рассказал директор предприятия Михаил Котов. Он провел для гостей небольшую экскурсию по производственным цехам. Михаил Иванович рассказал, что предприятие является одним из крупнейших производителей картофелепродуктов и солода ржаного и первым производителем сухого картофельного пюре в Республике Беларусь. Продукцию под брендом «Мира» сегодня хорошо знают не только в нашей республике, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Открытое акционерное общество «Машпищепрод» уже почти 40 лет работает на белорусском рынке. Предприятие имеет свою сырьевую базу в сельскохозяйственном унитарном предприятии «Дукора-Агро». Там выращиваются определенные сорта картофеля, подходящие для производства каждого вида продукции, что позволяет обеспечить их высокое качество.

Также ОАО «Машпищепрод» является лидирующим производителем нестандартного пищевого оборудования, оказывает услуги по газоплазменной резке металла.

Анатолий Михайлович пообщался с работниками цеха машиностроения, поинтересовался организацией производственного процесса, как идет обновление оборудования, какая заработная плата у работников цеха, как предприятие работает с представителями частного бизнеса. Затем он предложил обсудить проблемные вопросы.

Михаил Котов от имени пуховчан выразил благодарность Анатолию Исаченко за поддержку инициативы по строительству бассейна в Марьиной Горке. Обсуждался вопрос обеспечения жильем молодых специалистов и организация движения автотранспорта через железнодорожный переезд. Председатель районного исполнительного комитета Виктор Коледа пояснил, что этот вопрос уже прорабатывается.

Анатолий Михайлович побывал и на пищевом производстве, где шел процесс фасовки чипсов и кукурузных палочек и пообщался с работниками цеха.

Ольга САВАСТЮК.