Андрей Гончаров: Белорусская вакцина будет эффективна против мутаций SARS-CoV-2

По мере развития пандемии возбудитель SARS-CoV-2постоянно эволюционирует. Если до мая — июня 2020 года мутации были относительно незначительными, то сегодня известно о многих разновидностях вируса, которые постепенно вытесняют первоначальный вариант. В настоящее время изучается, эффективны ли имеющиеся вакцины против новых мутаций. В перспективе это будет актуально и для Беларуси, ведь сейчас ведется работа над первой в стране собственной вакциной. Этот вопрос корреспондент БелТА задала директору Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси Андрею Гончарову, который возглавляет рабочую группу.

С нуля за три года

Разрабатывают белорусскую вакцину с нуля. Речь идет о первой отечественной вакцине для профилактики инфекционных заболеваний человека. Ранее белорусскими учеными были созданы вакцины для профилактики заболеваний у животных. Задействованы две организации — РНПЦ эпидемиологии и микробиологии и Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси. Сейчас ученые заняты первым этапом — разработкой прототипа, который затем пройдет оценку иммуногенных свойств in vitro. Далее последуют испытания на животных, адаптация промышленного производства и проведение клинических испытаний. На этой стадии подключатся БГМУ и Гомельский медуниверситет.

Нужно понимать, что разработка новой вакцины, пусть даже на основе хорошо известных технологий, — процесс не быстрый. На создание прототипа, по оценкам ученых, уйдет год-полтора. А получить конечный результат — вакцину, которую можно будет безопасно применять, планируют в течение трех лет. «Есть вероятность, что нам удастся это сделать гораздо быстрее», — отметил Андрей Гончаров.

Вместе с тем он заметил, что многое в этом процессе зависит не только от Института биофизики и клеточной инженерии. «Наша часть работы занимает год-полтора, и мы завершим ее в срок. Мы предоставим прототип и технологию производства. Но как быстро она будет адаптирована к масштабному производству и как скоро конкретные организации проведут клинические испытания, это от нас зависит намного меньше», — сказал он, однако добавив, что все участники намерены получить результат за максимально короткое время.

Предпочтительная вакцина

Многих интересует, будет ли белорусская вакцина эффективна против существующих штаммов SARS-CoV-2, а также новых мутаций. На этот вопрос Андрей Гончаров ответил положительно. «Преимущество инактивированных цельновирионных вакцин в том, что они содержат весь спектр вирусных белков, то есть мы используем целый вакцинный вирус. Поэтому иммунитет будет формироваться не только к S-белку либо М-белку, а к множеству компонентов. Одни из них подвержены мутациям, другие — нет. Благодаря такому подходу и ожидаем высокую эффективность препарата», — отметил директор института.

Британско-шведская компания AstraZeneca, к слову, заявила, что разработанная совместно с Оксфордским университетом вакцина может быть недостаточно эффективна против южноафриканского штамма коронавируса. На доработку уйдет от 6 до 9 месяцев. «В нашем случае инактивированная вакцина будет включать не только S-белок SARS-CoV-2, но и огромное количество других белков вируса. Считается, что именно такие вакцины будут более предпочтительны в условиях, когда происходит активная мутация вируса и появляются все новые штаммы, различающиеся по своим иммуногенным, биологическим свойствам», — пояснил Андрей Гончаров.

Он добавил, что прототип вакцины, разумеется, будет создан на основе конкретного штамма коронавируса. Но его адаптация против той или иной мутации займет немного времени, всего пару месяцев. Не исключено, что придется каждый год обновлять антигенный состав вакцины из-за появления разных штаммов, как это сейчас происходит с вакциной против гриппа.

И против гриппа

Коронавирус — это не последняя пандемия. О цикличности пандемий напомнил и генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус. Человечество постоянно сталкивается с новыми вирусами. Недавно в Африке произошло несколько вспышек лихорадки Эбола. «Нужно быть готовыми к тому, чтобы в очень короткие сроки разрабатывать средства для их профилактики», — отметил директор института. Тем более что на фоне нынешней эпидемии ВОЗ предупредила о такой проблеме, как несправедливое распределение вакцин между странами. А недавно в Европе и вовсе подняли вопрос о том, чтобы запретить экспорт в другие страны вакцин, произведенных в Евросоюзе.

«Если будут другие массовые заболевания, пандемии, может даже с гораздо большей летальностью, никто нам просто так вакцину не поставит. Будут прививать в первую очередь себя и те страны, которые готовы покупать вакцину за очень большие деньги. Поэтому, уверен, в Беларуси должна быть своя отечественная технология и база для создания таких вакцин, что позволит ни от кого не зависеть», — считает Андрей Гончаров.

Более того, на основе имеющейся технологии можно будет разрабатывать вакцины и для профилактики других заболеваний. Созданный центр экспериментальной и прикладной вирусологии не будет простаивать. «Мы уже сейчас думаем над тем, против каких актуальных инфекций сможем разрабатывать и в дальнейшем производить вакцины. В первую очередь речь идет о гриппе. А почему бы и нет? Компетенции наших специалистов позволяют решать такие задачи», — заметил он. Например, в составе разработчиков от РНПЦ эпидемиологии и микробиологии люди с именем — Павел Семижон, заведующий лабораторией биотехнологии и иммунодиагностики особо опасных инфекций, Наталья Шмелева, заведующая лабораторией гриппа и гриппоподобных заболеваний.

Кстати, уже сейчас с высокой долей вероятности можно говорить, что белорусская вакцина будет безопасна и для людей пожилого возраста, и для детей. Как пояснил директор института, технологии создания подобных вакцинных препаратов проверены временем. Вводиться скорее всего она будет однократно.

Клеточная память

Кроме того, в Институте биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси проводятся исследования по оценке длительности Т-клеточного иммунитета. Есть собственные наблюдения, которые в дальнейшем могут помочь ответить на многие интересующие сегодня вопросы. Сейчас ученые во второй раз обследуют пациентов, которых набрали осенью. На данном этапе прослеживаются некоторые закономерности. Что касается легких или среднетяжелых форм заболевания, то, как правило, у всех пациентов формируется Т-клеточный ответ, а гуморальный — далеко не у всех. Но самое интересное, что у пациентов, которые переболели COVID-19 в тяжелой форме, Т-клеточный ответ примерно у трети не выявляется. То есть клеточная память у них плохо формируется.

Еще один интересный вывод заключается в том, что иммунный ответ именно на М-белок вируса (не на S-белок и N-белок) сильнее. Если это подтвердится, подходы к созданию вакцин придется пересматривать. «Сейчас практически все вакцины — и мРНКовые, и ДНКовые, и векторные — рассчитаны на формирование иммунитета именно к S-белку. А получается, что гораздо активнее специфичные Т-клетки формируются на М-белок. Пока это просто интересное наблюдение, которое в дальнейшем, возможно, направит разработчиков на несколько иной путь», — отметил директор института.

Что касается создаваемой белорусской вакцины, она, как отмечалось, цельновирионная, где будет весь спектр белков. «Поэтому нам это не нужно учитывать», — заключил Андрей Гончаров.

БелТА.