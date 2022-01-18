Андрейченко: люди за сохранение белорусской модели государственности

На встречах в коллективах предприятий и организаций страны люди выступают за сохранение белорусской модели государственности. Об этом заявил журналистам председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, передает корреспондент БелТА.

По его словам, обсуждение изменений в Основной закон идет очень активно. «Мы даже не ожидали такой высокой заинтересованности. Люди не только выслушивают те изменения и дополнения, которые вносятся, но и высказывают свою точку зрения, что может быть упущено. Если подводить итог моих встреч в коллективах, то люди наиболее беспокоятся за то, чтобы была сохранена белорусская модель государственности, не было коренной ломки, чтобы социальная направленность развития Беларуси оставалась неизменной в Конституции. Конечно, здесь нет какого-то потребительского отношения, потому что белорусы поддерживают, что каждый гражданин должен вносить посильный вклад в развитие страны», — сказал Владимир Андрейченко.

Еще среди волнующих тем — сохранение исторической памяти и правды. Эта позиция также находит позитивный отклик у людей. «Это звучало на встречах на полоцкой земле, потому что здесь было сильно развито партизанское движение в годы Великой Отечественной войны, помнится Освейская трагедия. Отсюда начиналась и белорусская государственность, поэтому люди говорят о том, что надо не только декларировать, но, может, и записать в Конституции, что каждый белорус должен знать, чтить и оберегать историю. Мы имеем богатое культурное и историческое наследие, которое должно работать на развитие страны и консолидацию общества», — добавил спикер нижней палаты парламента.