Анонимные обращения не рассматриваются — рассказываем об особенностях подачи заявлений гражданами

Комитет государственного контроля Минской области является государственным органом, уполномоченным в пределах компетенции рассматривать обращения граждан как в соответствии с нормами Закона Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц» (далее — Закон), так и нормами законодательства, определяющего порядок административного процесса. Вместе с тем, порядок подачи и рассмотрения таких заявлений имеет как схожие нормы, так и содержит различия.

Нормы Закона и Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее — Кодекс) предусматривают подачу заявлений гражданами. Исходя из определения, данного в статье 1 Закона, заявление — это ходатайство о содействии в реализации прав, свобод и (или) законных интересов заявителя, не связанное с их нарушением, а также сообщение о нарушении актов законодательства, недостатках в работе государственных органов, иных организаций (должностных лиц), индивидуальных предпринимателей.

Вместе с тем, действие Закона не распространяется на обращения граждан, подлежащих рассмотрению в соответствии с законодательством о конституционном судопроизводстве, гражданским, гражданским процессуальным, хозяйственным процессуальным, уголовно-процессуальным законодательством, законодательством, определяющим порядок административного процесса, законодательством об административных процедурах, обращений работника к нанимателю, а также иных обращений, в отношении которых законодательными актами установлен иной порядок их подачи и рассмотрения.

Необходимо обратить внимание на то, что в Законе дано понятие анонимного обращения, которое не подлежит рассмотрению, если не содержит сведений о готовящемся, совершаемом или совершенном преступлении. Это обращение заявителя, в котором не указаны фамилия, собственное имя, отчество либо инициалы гражданина или адрес его места жительства (места пребывания), либо указанные данные не соответствуют действительности.

Вместе с тем, не все граждане знают о существовании данной нормы, и в Комитет поступает большое количество обращений на адрес электронной почты, не содержащих, к примеру, адрес места жительства гражданина. В случае рассмотрения таких обращений заявители о принятых решениях не уведомляются.

Кроме того, в соответствии со статьей 15 Закона заявления могут быть оставлены без рассмотрения по существу, если они не соответствуют требованиям, установленным данным Законом (в том числе, не содержат фамилию, собственное имя, отчество либо инициалы гражданина, адрес его места жительства (места пребывания), содержат вопросы, решение которых не относится к компетенции организации, в которую они поступили, обращения подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством, в том числе, определяющим порядок административного процесса и другие.

Что же касается заявлений, содержащих сведения о нарушениях прав, свобод и (или) законных интересов гражданина, ответственность за которые предусмотрена Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях, то они подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством, определяющим порядок ведения административного процесса. Соответственно нормы Закона на них не распространяются, в том числе касающиеся сроков рассмотрения такого заявления. В соответствии с Кодексом орган, ведущий административный процесс, по просьбе заявителя уведомляет его о принятом по заявлению решении, а срок такого уведомления законодательством не установлен.

Так, статья 9.1 Кодекса предусматривает, что заявление физического лица либо сообщение должностного лица государственного органа, общественного объединения, иной организации являются поводами для начала административного процесса (исключение составляют анонимные заявления).

При этом основаниями для начала административного процесса являются достаточные данные, указывающие на признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей Особенной части Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, если при этом отсутствуют обстоятельства, исключающие административный процесс.

Однако в Комитет поступают заявления, не содержащие такие данные, что, в свою очередь, не позволяет должностным лицам начать административный процесс.

Также необходимо обратить внимание граждан на норму статьи 9.2 Кодекса, предусматривающую, что заявление физического лица об административном правонарушении может быть устным или письменным. Однако зачастую такого рода заявления в Комитет поступают на адрес электронной почты, т.е. в электронной форме.

Таким образом, знание особенностей норм действующего законодательства при подаче заявлений позволит гражданам своевременно получить содействие в реализации своих прав, свобод и (или) законных интересов либо их защиту в случае нарушения законодательства.

Комитет государственного контроля Минской области.